Yenimahalle'de "Çocuk Hakları Şenliği" Düzenlendi

Yenimahalle Belediyesi, çocukların bayram ayı olan Nisan ayını "Çocuk Hakları Şenliği" ile noktaladı.



Yenimahalle Belediyesi ve Çocuk Hakları Derneği'nin iş birliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen şenlikte, çocuklar hem haklarını öğrendi hem de eğlenceli bir gün geçirdi. Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal ile Çocuk Hakları Derneği Genel Başkanı İzzet Çetin'in de çocukları yalnız bırakmadığı günde, besteci ve orkestra şefi Musa Göçmen de çok sesli müzik gösterisi ile çocuklar için sahne aldı. Ayrıca palyaço, sevilen çizgi film kahramanlarının animatörleri ve yüz boyama gibi çeşitli etkinliklerle de renklenen şenlikte çocuklara pamuk şeker, rozet, balon ve resimli çocuk hakları sözleşmesi kitabı da hediye edildi.



Gösteri öncesi Yenimahalle Belediyesi 80. Yıl, Batıkent, Şehit Yüzbaşı İlker Aydın, Ragıp Tüzün ve Adile Naşit anaokulu öğrencilerinin "Hayalimdeki Oyuncak" sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu. 500 miniğin hayallerindeki oyuncak resimlerinden oluşan serginin açılış kurdelesini Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Çocuk Hakları Derneği Genel Başkanı İzzet Çetin ve CHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı yönetimi ile birlikte kesti.



Çocuklara klasik müzik



Açılış törenin ardından Çocuklara klasik müziği eğlendirerek sevdirme amacı taşıyan gösteri de Musa Göçmen, senfonik müziğin en güzel örneklerinden ünlü çizgi film müziklerine, popüler eserlerden çocuk şarkılarına kadar geniş bir repertuvar ile çocukları büyüledi. Konser sonunda Göçmen'e, Mehmet Kartal tarafından çiçek takdim edildi.



Küçük yetenekler ödüllendirildi



Şenlik kapsamında "Çocuk Gözüyle Çocuk Hakları Resim ve Şiir Yarışması" sonuçları da açıklandı. Yenimahalle ilçesi sınırları içerinde bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde belirlenmiş bulunan haklar konusunda yoğunlaşmasını sağlayarak, çocuk haklarına duyarlı bir kamuoyu oluşturmak ve toplumsal duyarlılığı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya resim ve şiirleriyle katılan çocuklardan dereceye girenlere başarı belgelerinin yanında ödülleri dağıtıldı. Her iki dalda da birincilere dizüstü bilgisayar, ikincilere tablet, üçüncülere ise bisiklet verildi. Ödüllerini Kartal ve Çetin'in elinden alan katılımcılar hatıra fotoğrafı da çekildi.



Ressam Çetinkaya'nın atölyesinde ders alacaklar



Ödül töreninde Hikmet Çetinkaya Özel Ödülü, Vecdi Uzun Özel Ödülü, Bilkent Sanat Sokağı Özel Ödülü, Ankara Life Dergisi Özel Ödülü, Mansiyon ödülleri de sahiplerini buldu. Ünlü ressam Hikmet Çetinkaya'nın elinden başarı belgelerini alan öğrenciler aynı zamanda Çetinkaya'nın atölyesinde 1 ay boyunca resim eğitim almaya hak kazandı.



Mansiyon ödülleri dalında dereceye giren öğrencilerin ödülleri ise; 1 yıllık ücretsiz özel sağlık hizmeti, tablet ve saat, 250 TL kırtasiye yardımı, eşofman takımı, kitap seti oldu. - ANKARA