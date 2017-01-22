Yenimahalle'de Beşinci Yaşlı Dayanışma Merkezi Açıldı

Yenimahalle Belediyesi tarafından 50 yaş üstü vatandaşlara hizmet verilen yaşlı dayanışma merkezlerinin beşincisi açıldı.



Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce Gazi Mahallesi, Karşıyaka, Şentepe ve Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri Sosyal Tesisinde açılan merkezlerin beşincisi Batıkent Meydan AVM'de hizmete girdi.



Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, merkezin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ülkeye hizmet etmiş, emek vermiş insanların evlerinde oturmalarını ya da kahve köşelerinde vakit öldürmelerini istemediklerini söyledi.



Yaşar, yaşlı dayanışma merkezlerinin emekliler için yeni dostlukların kurulduğu bir mekan olduğunu vurgulayarak, merkezler sayesinde emeklilerin artık eve kapanmayacaklarını ifade etti.



Yenimahalle'nin dört bir yanında olduğu gibi Batıkent'te de yatırımların devam edeceğini kaydeden Yaşar, "Yenimahalle'nin kaynaklarını Yenimahalle için kullanmaya devam edeceğiz. Bugün Yenimahalle sadece Ankara'da değil Türkiye'de yaptıklarıyla örnek oluyor. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Biz gücümüzü ve ahlakımızı bu ülkeyi kuran ve kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarından aldık." diye konuştu.