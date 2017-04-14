Yenimahalle'de Asfalt Sezonu Açıldı, Hedef 85 Bin Ton

Yenimahalle Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte asfalt çalışmalarına hız verdi.



Geçtiğimiz sene bölgeye toplamda 60 bin ton asfalt dökerek bozuk ve asfaltsız tek bir yol bırakmayan belediye, 2017 hedefini ise 85 bin ton olarak açıkladı. Çalışmalar kapsamında öncelikle yeni yerleşim yerleri olmak üzere ilçe genelinde yeni yollar açan, asfalt kaplama ve yama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, aynı zamanda vatandaşların istek ve şikayetleri doğrultusunda da asfalt çalışmalarını yürütüyor.



Çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2017 yılında da ilçenin tüm asfalt ve tamirat problemlerini gidereceklerini belirtti. Yaşar, "Caddede olsun, mahallede olsun, alanımız olsun, olmasın nerede ihtiyaç varsa Yenimahalle Belediyesi orada olacak. Vatandaşlarımızın mağdur olmasına engel olacağız. Bizler hizmet için varız. Yenimahalle ilçe sınırları içerisinde bulunan bir caddenin asfalt sorunu çekmesine kayıtsız kalamayız. Bu yüzden ekiplerimiz vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda da asfalt döküyor" dedi. - ANKARA