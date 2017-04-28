Yenimahalle'de Açık Havada Spor Keyfi

Yenimahalle Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte spor aktivitelerini salonlardan dışarı taşıyor. İlçe halkının sporla sağlıklı kalmasını hedefleyen Belediye sporu sevdirmek amacıyla açık havada spor etkinliklerine start veriyor.



Amatör spor kulüplerinin olduğu kadar tüm Yenimahalle halkının spor yapma imkanı bulduğu Hasan Doğan Stadı'nda, yaz sezonu boyunca birbirinden eğlenceli spor aktiviteleri yapılacak. Spor salonlarında yapılan zumba, aerobik, pilates gibi sporlar açık havaya taşınacak. Son zamanlarda trend olan ve eğlenceli zayıflama yöntemi olarak bilinen Zumba dansı açık havada daha bir keyifli bir hal alacak. Sağlıklı kilo verme yönetimlerinden biri olan zumbayla Yenimahalleliler, hayatlarına ayrı bir ritim ve enerji katacak. Zumbayı çok yorucu bulanlarsa Hasan Doğan Stadı'nda aerobik ve pilates de yapabilecek.



Tüm Yenimahalle halkının katılabileceği açık havada spor etkinlikleri 2 Mayıs Salı günü uzman hocaların eşliğinde başlayacak sabah sporları, hafta içi her sabah 08.00-08.45 arasında gerçekleşecek. Bu sayede vatandaşlar güne zinde başlama fırsatı bulacak. - ANKARA