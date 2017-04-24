Yenimahalle Belediyesinden Çocuklara Bayram Hediyesi

Yenimahalle Belediyesinin Ankaralı çocuklara hediyesi olan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birbirinden güzel etkinliklerle açıldı.



Müzenin açılışını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte yapan minikler, gün boyu süren eğlence ve atölye çalışmaları ile keyifli dakikalar geçirdi. "Sizlere güveniyorum. Sizler aydınlık yarınlarımızın teminatısınız" diyerek çocuklara seslenen Fethi Yaşar, çocuklardan Cumhuriyete sahip çıkma sözü aldı.



Başkan Yaşar "Biz Yenimahalle Belediyesi olarak her projeye 'insan bunun neresinde' anlayışı ile bakan bir anlayışı benimsedik. 8 yıldır bu anlayışla hizmet üretiyoruz. Tüm hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını belirliyor, onların sosyal ve kültürel hizmetlerden yararlanmaları, eğitim ve öğrenimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi.



"İnsanlık, insan olma değerlerini yitirmekte"



Ülkemizde ve dünyamızda savaş, terör, şiddet gibi istenmeyen olguların artarak devam ettiğini hatırlatan Fethi Yaşar, "İnsanlık, insan olma değerlerini yitirmekte. Bu tüm dünyada olduğu gibi maalesef ülkemizde de böyle. Kaybettiğimiz değerlere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına, belediye olarak tüm ülkeye ilham vermesi adına bu projeyi hayata geçiriyoruz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki toplumların gelişmeleri, sanayileşmesi, mutlu bireylerin var olması ülkenin eğitim düzeyi ile doğrudan ilişkili. Bizler toplumsal gelişme, birey gelişimi yönünde katkı sunan bir okul dışı öğrenme sahası hazırladık. Aile, okul, çocuk üçgenini burada kurduk. Eğitimde ilerlemeyen, kültür sanatta gelişemeyen toplumlarda, huzur ve mutluluk yok. Biz daha huzurlu, daha mutlu daha farkında bir toplum olma hayaliyle yola çıkıyoruz" diye konuştu.



Çocuklar, toplumda her geçen gün yok olan saygı, sevgi, hoşgörü ve yardımseverlik gibi değerlerin işleneceği, eğlenerek öğrenecekleri müzenin açılışında, masal ülkesinde keyifli bir yolculuğa çıktı. Rapunzel, Kırmızı Başlıklı Kız, Yedi Cüceler, Pinokyo gibi masal kahramanlarının canlandırıldığı oyun alanlarında bol bol fotoğraf çektiren çocuklar unutulmaz saatler yaşadı. Dino Cafe'nin ve çocuk müzesinin açılışıyla birlikte müzeyi ilk gününde doyasıya gezme fırsatı bulan çocukların kimi pedal çevirerek elektrik üretti, kimi plazma küresinde küçük deneyler yaptı.



Sahne şovları, atölye çalışmaları, kukla gösterileri, halat çekme, çuval yarışları gibi birbirinden renkli etkinliklerin gün boyu devam ettiği kutlamalar çerçevesinde çocuklarla açılış pastası kesen Başkan Yaşar, çocuklarla birlikte üzerinde sevgi, saygı, doğruluk ve birlik yazılı balonları gökyüzüne bıraktı. - ANKARA