Yenimahalle Belediyesinden Cenazeye Hava Yolu Kolaylığı

Yenimahalle Belediyesi, Türk Hava Yolları (THY) ile yaptığı protokol ile maddi durumu iyi olmayan ailelerin cenazelerini, şehir dışına sadece araçla değil uçakla da götürüyor.



Havayolu hizmetiyle cenazelerini götürmek istedikleri şehre hem ücretsiz hem de hızlı götürme imkanı bulan vatandaşlara büyük kolaylık sağlanıyor. Bu kapsamda 100'e yakın cenaze ve yakınını şehir dışına belediye tarafından ulaştırıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bu hizmetin uzak mesafelere cenazesini götürmek için zorluk çeken vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlayacağını belirterek "Biz sadece vatandaşlarımızın iyi gününde değil kötü gününde de yanında oluyoruz. Aileler o acı günlerinde bir de cenaze taşıma işlemleriyle uğraşıyorlar. Bu hizmetle vatandaşa zaman ve maddiyat açısından kolaylık sağladığımızı düşünüyorum. Uzak mesafelere cenazeyi araçla götürmek hem cenaze sahibi açısından hem de şoför açısından zorluklar yaratıyor. Bu hizmet sayesinde uzakları yakın kıldık" dedi.



Ayrıca talep doğrultusunda cenazelerini Ankara dışına defnetmek isteyen cenaze yakınlarına ücretsiz cenaze aracı ve şoför tahsis eden belediye, aynı zamanda cenaze levazımatı ve kefen de veriyor. Bunun yanında dar gelirli vatandaşlara cenazeye gitmeleri için ulaşım imkanı da sağlayan belediye, Yenimahalle ilçe sınırları içerisindeki cenaze evlerine taziye çadırı da kuruyor. Örnek hizmetlerle vatandaşın acı gününde yanında olan belediye, mobil cenaze hizmetleri aracıyla da vatandaşa hizmet veriyor. Yakını vefat eden acılı vatandaşın ayağına giden mobil cenaze aracı, sayesinde Yenimahalleliler belediye binasına gitmeden evlerinde tüm cenaze işlemlerini gerçekleştirebiliyor. - ANKARA