Türkiye Bölgesel Amatör Liginde mücadele eden Mardin 47 Spor, Türkiye liglerinde yenilgisiz şampiyon olan 2 takımdan biri oldu.





Mardin'de 1969 yılında kurulan ve tarihinde önemli başarılara imza atan Mardinspor, 4 yıl önce bulunduğu Spor Toto 3. Liginde 2012-2013 sezonunda oynadığı 34 maçta 34 yenilgi aldı, kalesinde 150 gol gördü ve sadece 2 gol atabildi.





Liglerde en fazla yenilen, en çok gol yiyen, hiç galibiyeti bulunmayan ve bir maça çıkmadığı içinde ligi -3 puanla bitiren Mardinspor Bölgesel Amatör Ligine düştü.





Borçlanma ve çeşitli nedenlerden dolayı kapanan ve yeni ismi Mardin 47 Spor ile 2 yıl önce yeniden hayata tutunan kırmızı lacivert renkli takım, bu sezon Türkiye liglerinde yenilgisiz şampiyon olan 2 takımdan biri olmayı başardı.



Oynadığı 22 maçta hiç yenilmeyen, 20 galibiyet ve 2 beraberlik alarak grubunu lider tamamlayan Mardin 47 Spor, rakip fileleri 44 kez havalandırdı, kalesinde ise sadece 9 göl gördü.



Eski başarılı mazine dönmek isteyen Mardin 47 Spor, yarın Mersin'de Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor ile oynayacağı Play Off maçını da kazanarak Spor Toto 3. Lige yükselmek istiyor.





Kulübün basın sözcüsü Hıdır Babayiğit, AA muhabirine, bu başarıyı elde edene kadar çok zor süreçlerden geçtiklerini söyledi.





Mardin Valisi Mustafa Yaman dışında kimseden destek almadıklarını ifade eden Babayiğit, birbirlerine kenetlenerek başarıyı elde ettiklerini belirtti.



Şu anda takımın moralinin üst düzeyde olduğunu anlatan Babayiğit, şöyle devam etti:



"Bir üst lige çıkmak için Play Off maçımız kaldı, kazanarak dönmek istiyoruz. Takım, geçmişte sahipsizlenme yüzünden kötü anıldı. Bu saatten sonra ise artık başarıdan başarıya gideceğiz. Mardinspor 40 yıllık mazisi olan bir kulüptür. Ne olursa olsun o eski başarılı günlerine geri döndüreceğiz. Başarısız mazisini unutturacağız."





"Mardinspor bunu hak etmiyordu"



Teknik direktör Seyithan Özdaş ise Türkiye liglerinde yenilgisiz şampiyon olan 2 takımdan biri olduklarını aktararak, bunun gurur verici olduğunu dile getirdi.



Özdaş, 22 maç oynayarak gruptan lider çıktıklarını, ancak daha işlerinin bitmediğini, Mersin'de oynayacakları maçı da kazanmayı amaçladıklarını vurguladı.



Kulübün köklü ve bölgenin güzide bir kulübü olduğunu anlatan Özdaş, "Bir kaç yıldır Mardinpsor hiç hak etmediği yerlerde oldu. Mardinspor'un alt yapısında yetişen ve yıllarca kaptanlık yapan birisi olarak söylüyorum, Mardinspor bunu hak etmiyordu. Bundan sonra daha fazla kenetlenerek başarıyı devam ettireceğimize inanıyoruz."



Futbolcular mutlu ve gururlu



Takım kaptanı Selman Kaplan ise Mardinspor'ın geçmişinin başarılarla dolu olan bir kulüp olduğunu, duyarsızlıklardan dolayı takımın kötü durumlara düştüğünü belirtti.



Takımı önce 3 lige çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Kaplan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Şu anda biz ligimizi namağlup, 20 galibiyet ve 2 beraberlikle lider bitirdik. İlk etabı Allah'a şükür kazasız belasız bitirdik. Şimdi Play Off'taki rakibimizi bekliyoruz. İnşallah bunu da kazanıp takımı 3 lige çıkaracağız. Yenilgisiz şampiyon olmak bizim için büyük bir gurur. Biz ve Ankara'nın Yeni Altındağ Belediye Spor Kulübü namağlup bitirdi. Play Off'u da kazanmak istiyoruz. Kazanırsak bu namağlubu taçlandıracağız inşallah."





Mardinpor'un 4 yıl önce çok kötü bir sezon geçirdiğini, gençlerden oluşan bir takımla mücadele edildiğini anlatan Kaplan, "Geçmişte genç bir takımla 3. ligde mücadele edilmişti. Rakipler bu gençlerimize acımadan gol atıyorlardı. O üzücü bir olaydı. Ama şu anki Mardinspor'un yeri çok farklı. İlk 7-8 hafta hiç gol yemedik. Şimdi de de az gol yiyerek ve namağlup şampiyon olarak nam yaptık." ifadelerini kullandı.



Suat Mutlu ise büyük bir başarı elde ettikleri için mutlu olduklarını, kulüp olarak bir aile gibi kenetlendiklerini söyledi.





İlk 7 hafta hiç gol yemediklerini ve ligi yenilgisiz bitirdiklerini vurgulayan Mutlu "Bu bizim için bir onur bir şeref meselesi oldu. Lig bitti, şampiyon olduk. Artık Mardinspor'u en iyi yere getirmek istiyoruz." dedi.



Kaleci Necdet Şahin de Mardinspor adına böyle bir başarı yakaladıkları için mutlu ve gururlu olduklarını aktardı.



Türkiye liglerinde yenilgisiz şampiyon olmanın zor olduğunu ve bu zoru birlikte başardıklarını Şahin, "O kötü tarihi gömüp yeni başarılara imza atmak istiyoruz." diye konuştu.