Yenilenen yapısıyla Girişim Savaşçısı'nın 12'nci dönemi başlıyor

Dünyayı değiştirecek girişimcilik projeleri çıkartmayı amaçlayan ve bu doğrultuda girişimciler yetiştiren ve destekleyen Girişim Savaşçısı'nın yenilenen yapısıyla 12'nci dönem eğitimi 21 Ocak Cumartesi günü başlıyor.

2013 tarihinde kurulan Girişim Savaşçısı, 12'nci döneminde yenilenen yapısıyla artık daha güçlü. Girişim Savaşçısı yeni dönemde üç ana etapta yürüyecek. Bu etapların ilki olan GİS Acemi Birliği, 21 Ocak Cumartesi günü başlıyor. İki hafta sürecek olan eğitim hafta içleri online, hafta sonları ise yüz yüze gerçekleşecek. Yeni programla hedeflenen; katılımcılara hayat amacını buldurtmak, içindeki gerçek potansiyeli ortaya çıkartmak, Girişim Savaşçısı felsefesiyle yakından tanıştırmak ve girişimcilik projesini doğru şekilde belirlemesini sağlamak.

Girişim Savaşçısının temel felsefesini veren GİS Acemi Birliği eğitimi katılımcılara gerçek girişimcilik, asla vazgeçmeme bakış açısı, stres yönetimi, mukavemet, duygu ve düşünce kontrolü, oyun değiştiricilik, iş disiplini edinme gibi kavramları bu eğitimde öğretiyor ve ileri düzey farkındalık uygulamalarıyla katılımcıların hayat amacını tespit etmelerini ve girişimcilik projelerini netleştirmelerini sağlıyor.

GİS Acemi Birliği Dersleri

GİS Acemi Birliği eğitiminde girişimcilik ve oyun değiştiricilik, büyük illüzyon, girişimcilikte profiller, değerler ve kaliteler, girişimcilik diplomasisi, CEO bakış açısı, serbest ve kurum içi girişimcilik modelleri, Girişim Savaşçılığı, sınırsız düşünce stili, iş disiplini edinme, konsantrasyon, mukavemet, özgüveni artırma, yıldırmaya (mobbing) karşı koyma, hayat amacı tespiti, inovatif ve yaratıcı düşünme teknikleri ve iş fikri üretimi dersleri bulunuyor. Eğitim süresince SAS Komandosu, Klinik Psikolog, Fütürist gibi farklı branşlardan gelen uzmanlarla uygulamalı olarak çalışacak olan katılımcılara hayat amaçları buldurulacak ve girişimcilik projeleri netleştirilecek.

Kendi alanlarında uzman mentorlar

Acemi Birliği'nde kendi alanlarında uzman mentorlar bulunuyor. Katılımcılara vizyonlarını uygulamalı olarak aktaracak olan isimler arasında Berke Sarpaş (Girişim Savaşçısı Programının Kreatörü/GİS Mentoru Girişimci Koçu), Tülin Akın (Tarımsal Pazarlama Tabit Kurucusu / Sosyal Girişimcilik Uzmanı GİS Mentoru), Klin. Psk. Barış Gürkaş (Uzman Klinik Psikolog / Psikoloji Uzmanı GİS Mentoru), Kemal Özdemir (Engelli Sporcu / Engelsiz Düşünme Uzmanı GİS Mentoru), Murat Çetin (SAS Komandosu / Analiz Uzmanı GİS Mentoru), Burcu Burkut Erenkul (En Genç Kadın Rally Şampiyonu / Nokta Odaklanma Uzmanı GİS Mentoru), Özgür Şef (Restaurant Zinciri Kurucusu / İşletme Uzmanı GİS Mentoru), Ufuk Tarhan (M-GEN Gelecek Planlama Merkezi ve Dijital Ajans Kurucusu / Fütürist GİS Mentoru) yer alıyor.