Yenilenen Türkiye'nin İlk Akıllı Otobüsü Avenue Ibus 2017, 28 Nisan'da Tanıtılıyor

Türkiye'nin ilk Akıllı Otobüsü Avenue IBUS 2017





Yenilenen Türkiye'nin ilk akıllı otobüsü Avenue IBUS 2017 28 Nisan'da törenle tanıtılıyor.



TEMSA'nın geliştirdiği, Türkiye'nin ilk Akıllı Otobüsü Avenue IBUS 2017, daha da geliştirilen teknolojisi ile "Fikirden Girişimciliğe Yolculuk için Hazır mısınız?" Projesi kapsamında deneyimlenmesi amacıyla, Sabancı Center'da düzenlenecek törenle Kocaeli Üniversitesi Teknopark'a teslim ediliyor.



TEMSA ve Savunma ve Teknolojileri Mühendislik A.Ş (STM) işbirliği ile geliştirilen; sahip olduğu teknolojilerle Akıllı Şehirlerin Akıllı Ulaşım çözümlerini eksiksiz karşılayan ve ulaşımı dijitalleştiren V2SMART platformunun ilk ürünü olan; Fleetics de IBUS'ta kullanılmaya başlıyor.



Avenue IBUS, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin Kocaeli Üniversitesi'ne 25 km mesafedeki KOÜ Teknopark yerleşkesine seyahatlerinde farklı bir inovasyon deneyimi yaşatarak Akıllı Şehir ve Ulaşım alanlarında fikirleri girişimlere dönüştürecek.



TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, STM Genel Müdürü Davut Yılmaz ve Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş Genel Müdürü Ahmet Balkaya'nın katılacağı tören 28 Nisan'da gerçekleştiriliyor.



Türkiye'nin ilk Akıllı Otobüsü Avenue IBUS Özelliklerini bir hatırlayalım!





Teknoloji yeniden şekillendi…





Temsa'nın Adana'daki AR-GE merkezinde üretilen üstün teknolojik özelliklere sahip Avenue IBUS'taki araç bilgisayarı, sürücünün en fazla ihtiyaç duyacağı verileri dokunmatik ekran üzerinden sürücülere aktarma imkanı sağlıyor. Araç takip sistemleri sayesinde işletmeler giderek artan mobil operasyonlarını daha iyi yönetebiliyor. Avenue IBUS ile şirketlerin sahadaki araçlarını 7 gün 24 saat takip ederek, nerede olduklarını, nereye gittiklerini, hızlarını, ne kadar süre çalıştıklarını ve daha birçok bilgiyi anında öğrenebilmeleri artık mümkün.



Yüksek performans ve üstün teknoloji bir arada…





Sürüş güvenliğinin ön planda tutulduğu Avenue IBUS'ta sürücü; yolculuk esnasında gösterge paneline bakarak sistem, hız, devir, vites bilgisi, araçtaki arıza durumu; park freni durumu ve aracın ekonomik kullanılıp kullanılmadığına dair birçok bilgiye anında ulaşabilirken, sesli komut sistemi ile de araç kontrolünü sağlıyor. Avenue IBUS'ın yeni gösterge panelinde yer alan yeni diyagnos ekranı, yeni gösterge tasarımları ve dokunmatik tuş takımı ile kaptanlar için her ayrıntı düşünüldü.



Keyifli yolculuklar…





Avenue IBUS'ta yolcular kablosuz internet keyfini yaşarken aynı zamanda araç içerisine yerleştirilen USB şarj istasyonları sayesinde akıllı telefonlarını, tablet ve bilgisayarlarını rahatlıkla şarj edebiliyor, yolculuklar keyfe dönüşüyor.



Avenue IBUS ile güvenli yolculuklar…





Sürüş sırasında araç güvenliğini tehlikeye atacak bir durum yaşandığında veya araç rotasının dışında herhangi bir yola girildiğinde merkeze bilgi gönderilerek güvenliğin ön planda tutulduğu Avenue IBUS'ta; hem şoför bölgesinde hem araç içerisinde belirli aralıklarla acil müdahale butonu bulunuyor. Araç içerisine yerleştirilen kameralar sayesinde tüm görüntüler kaydedilerek istenildiği zaman görüntülere ulaşılıyor, yolcu ve sürücülerin güvenliği etkin şekilde sağlanıyor.



Akıllı ulaşım…





%98'e varan hassasiyet ile yolcu sayımının hatasız yapıldığı üstün sensör teknolojisi, gelişmiş video analiz ve raporlama yazılımından oluşan sistemi; zorlu ortam koşullarında dahi sorunsuz çalışabilen endüstriyel mobil araç bilgisayarı ile 7 gün 24 saat kontrol edilebilen Avenue IBUS; GPS takip özelliği sayesinde araçların lokasyon ve rota bilgilerine anlık olarak harita üzerinden ulaşarak; durak/istasyon ve lokasyon bazlı yolcu yoğunluğunu tespit edebilme imkanı sağlıyor.



Araç kapasitesi ve yolcu konforunu arttırma amaçlı cama adapte edilen dokunmatik LCD ekranlar ile video; metin, resim, güvenlik uyarıları ve duyurular etkin şekilde kullanıcılara aktarılabiliyor.





temsa



http://www.teknotalk.com/akilli-otobus-avenue-ibus-2017-56867/