Yenilenen Süleymanpaşa Sahili Halkın Hizmetine Sunuldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa ilçesinde yeniden düzenlenen sahil, törenle halkın hizmetine sunuldu.



Süleymanpaşa sahil dolgu alanında gerçekleştirilen açılış törenine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Genel Sekreter Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün, Belediye Meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Genel Sekreter Oral Karakaya sahil projesi ile ilgili teknik bilgiler verirken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat ve Milletvekili Faik Öztrak da güzel hizmetlerden dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a teşekkür ettiler.



Hayallerinde olan sahil peyzaj projesinin açılışını yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, "Çocukluğumdan beri sahilde yürürüm, yürürken de hep düşünmüşümdür bir görev alırsam ne yaparım diye. Allah nasip etti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sahil şeridinin 1. ve 2. bölümünü tamamlayarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz dolgu alanı Büyükşehir Belediyesine devri için Temmuz 2014'ten beri bekliyoruz ama henüz bir cevap alamadık. Oysa biz bugüne kadar vatandaşlarımızın beklediği kafeteryalar, restoranları bitirirdik. Ama bu yıl prosedürü tamamladık, biz yolumuza devam edeceğiz. Kısmetse bu yıl da 3. kısmı yapacağız. Ama Ekrem Başkanın bizim de destek verdiğimiz bir projesi var, yat limanının oradan Değirmenaltı Mahallesi'ne kadar sahilden yol projesi var. Onu yaptığımız zaman Tekirdağ'a büyük bir hizmet olacak. Ama bizim daha çılgın bir projemiz var, sahil yolunu destekleyecek denizden dolgu yaparak ana yol projemiz var. Bunun çalışmalarına başladık. Bugün göreve başlayalı tam 3 yıl oldu. Biz 11 sosyal demokrat belediye başkanı ve ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak vatandaşlarımıza ne söz verdiysek onu yerine getirme, halkımızın mutlu olması çabası içerisindeyiz. Süleymanpaşalılar belki altyapı için çok zahmet çektiler ama bir zaman gelecek, o zaman da çok yakın, rahata kavuşacaklar. Temmuz ayından sonra biyolojik arıtmamız devreye girecek. Bu sahillerden denize girilebilecek ve gönül rahatlığıyla da balık yiyebilecekler. Gelecek günlerde güzel şeyler olacak, sahilimiz tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.



Açılıştan sonra Bulutsuzluk Özlemi, katılanlara güzel bir konser verdi. 90 bin metrekarelik alan üzerinde 48 bin 500 metrekare rulo çim, 40 bin metrekarelik sert zemin çalışması ile bin 450 metre bisiklet ve tartan pist yapıldı. 160 adet oturma grubu, 55 kamelya, 3 çocuk oyun parkı mevcut olan alana hercai menekşe ve lale olmak üzere 214 bin çiçek dikimi yapıldı. 390 gün içinde tamamlanan sahil peyzaj projesi, 4 milyon 365 bin liraya mal oldu. - TEKİRDAĞ