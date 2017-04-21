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Yenilenebilir Enerjiye 1,5 Milyar Lira Destek
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Yenilenebilir Enerjiye 1,5 Milyar Lira Destek

YEKDEM kapsamında elektrik üretimi için ödenen destek miktarı, martta geçen yılın aynı ayına göre 279 milyon 181 bin lira artarak, 1 milyar 472 milyon 751 bin liraya ulaştı.

Yenilenebilir Enerjiye 1,5 Milyar Lira Destek

YEKDEM kapsamında elektrik üretimi için ödenen destek miktarı, martta geçen yılın aynı ayına göre 279 milyon 181 bin lira artarak, 1 milyar 472 milyon 751 bin liraya ulaştı.

Kaynak: Dunya.com

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Yenilenebilir Enerji, YEKA