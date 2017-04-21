Yenilenebilir Enerjiye 1,5 Milyar Lira Destek
YEKDEM kapsamında elektrik üretimi için ödenen destek miktarı, martta geçen yılın aynı ayına göre 279 milyon 181 bin lira artarak, 1 milyar 472 milyon 751 bin liraya ulaştı.
YEKDEM kapsamında elektrik üretimi için ödenen destek miktarı, martta geçen yılın aynı ayına göre 279 milyon 181 bin lira artarak, 1 milyar 472 milyon 751 bin liraya ulaştı.
Kaynak: Dunya.com
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