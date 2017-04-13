Yenilenebilir Enerjiden Sentetik Yakıt Mümkün
Danimarka Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Peter Vesborg, elektrikli araçlar yaygınlaşsa da petrol ihtiyacının devam edeceğini söyledi.
Danimarka Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Peter Vesborg, elektrikli araçlar yaygınlaşsa da petrol ihtiyacının devam edeceğini söyledi. Dr. Vesborg, yenilenebilir kaynaklardan sentetik yakıt üretiminin de mümkün olduğunu anlattı.
Kaynak: Dunya.com
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