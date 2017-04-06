Yenilen Tüp Bebek Merkezi Hizmete Açıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından verilen destekle yenilenerek hasta kabulüne başladı.



Hastane bünyesinde faaliyet gösterecek merkezin açılış töreninde konuşan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, üniversite hastanesinin hem Manisa hem de bölge için çok önemli olduğunu söyledi.



MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi de yapılan kapsamlı düzenlemeler ile laboratuvarların yeniden düzenlenerek, merkezin hastalar ve çalışanlar için çok daha modern hale getirildiğini belirtti.



5 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 1 Histoloji ve Embriyoloji Uzmanı, 1 Üroloji Uzmanı, 2 Biyolog, 2 Hemşire ve 1 hizmetli olmak üzere toplam 12 kişinin görev yapacağı yenilenen merkezde ameliyathane, 2 muayene odası ve 4 yataklı hasta odası bulunuyor.



Yapılan konuşmaların ardından, Vali Güvençer ve diğer davetliler merkezin açılışını yaparak içini gezdi.