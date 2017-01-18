Yeniköy'ün Dere Taşkınları Çözüme Kavuştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde başladığı dere temizlik çalışmasını tamamlayarak, mahallenin uzun yıllardır kanayan yarası haline gelmiş sorunu ortadan kaldırdı.



MASKİ Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmaları ile mahalleleri daha güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda, MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesi Yeniköy Mahallesi'nden geçen ıslahsız sulu deredeki çalışmasını tamamladı. 2 bin 500 metre uzunluğundaki derede yağışlı havalarda yaşanan taşkınlar yapılan çalışma ile son buldu. Civar arazilere ve evlere zarar veren sorun ortadan kaldırılarak, yılların kanayan yarasına MASKİ tarafından çözüm üretildi.



Yeniköy Mahallesi sakinlerinden Sait Şahin, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan hizmetler nedeniyle teşekkür etti. Şahin, "Kanalların temizlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne çok çok teşekkür ederiz. Yoksa bu çalışmaların başka türlü olması mümkün değildi. Bundan sonra yapacakları hizmetleri de dört gözle bekliyoruz" dedi.



Yeniköy Mahalle Muhtarı Levent Bulut, 10 yıldır derelerinin temizlenmediğini söyleyerek, MASKİ'nin yapmış olduğu hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bulut, "Köyümüzün etrafından geçen 2 tahliye kanalı yıllardır temizlenmiyordu. Bu da bazı evlere su basmasına sebep oluyordu. Yaklaşık 10 yıldır temizlenmiyordu. MASKİ bu işi devraldıktan sonra gelip gördüler. Köyümüzün bu kanayan yarasına baktılar ki çok kötü durumda. Sağlığa elverişsiz, sel baskınlarından çok kötü durumda. Sağolsun MAKSİ'nin müdürleri, çalışanları geldiler tespit ettiler ve temizliğimizi yaptılar. Bu hale geldi. Biz bu çalışmalarından dolayı MASKİ'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA