Yenikapı'ya "Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi" Açılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Yenikapı'da yapımı devam eden Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ne ilişkin, "Türkiye'nin çadır olarak en büyük kapalı alanı. Burada 20 bin kişiye yakın insanın katılacağı mitingler yapılabilir. Alanda, 6 adet tenis kortu koymak suretiyle uluslararası tenis turnuvaları yapılabilir." dedi.



Topbaş, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nin inşaatında incelemelerde bulundu. İşçilerle birlikte merkezi gezen Topbaş, yetkililerden bilgi aldı. Topbaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Yenikapı etkinlik alanına yeni fonksiyonlar vermeye devam ettiklerini söyledi.



Alanda mitingler, aktiviteler, ramazanla birlikte çadır iftarları ve hemşehri derneklerinin bazı organizasyonlarının yapıldığını anlatan Topbaş, şunları kaydetti:



"Yenikapı'da 600 bin metrekarelik bu alan, İstanbulluların zaman zaman buluşup, bir araya geldikleri bir etkinlik alanı olarak hizmet verirken, burada bir fonksiyon olsun diye, kapalı alan yapma arzusu doğdu. Daha önce Feshane'de yapmakta olduğumuz aktiviteler, tabii ki trafiği olumsuz etkiliyordu. Diğer taraftan yeterli de olmuyordu. Burada, Türkiye'nin en büyük çadırı diyeceğimiz nitelikte kapalı bir mekanı ortaya çıkarmaya çalıştık. Şu anda içinde bulunduğumuz bu mekan, 10 bin metrekareye yakın zemini, diğer alanlarıyla birlikte 18 bin 400 metrekare civarında bir kapalı alana sahip. İnanıyorum ki bu mekan birçok faaliyete ev sahipliği yapacak."



Avrasya Tüneli'nin açıldığını hatırlatan Topbaş, merkezin, tünele yakınlığından dolayı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi olarak İstanbullulara hizmet vereceğini söyledi. Katkısı olan herkese teşekkür eden Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu büyük salon 10 bin metrekareye yakın, üçe bölünebiliyor. 3 ayrı mekan haline de gelebiliyor. Yazın kliması kışın ısıtmasıyla, her şeyiyle, mükemmel ve modern. Türkiye'nin, çadır olarak en büyük kapalı alanı. Burada 20 bin kişiye yakın insanın katılacağı mitingler yapılabilir. Alanda, 6 adet tenis kortu koymak suretiyle uluslararası tenis turnuvaları yapılabilir. İftarlar yapılabilir. 10 bin kişiye yemek verilebilir. Nikah salonu olarak, bölüm bölüm veya tamamı kullanılabilir. Şu anda da çelik ve beton sistemden oluşan bir yapı. Çelik ve beton aksam olarak yüzde 100'ü tamamlanmış durumda, detaylar işeniyor. Mart ayı içinde inşallah tamamlanmış olacak ve hizmete sunulacak."



Merkezde birçok etkinliğin gerçekleştirilebileceğini anlatan Topbaş, 2 lokanta ve diğer hizmet birimleriyle birlikte merkezin, bölgenin ve İstanbul'un uğrak yeri ve aktivite merkezi olarak hizmet vereceğini söyledi.



Çocukluğu ve gençliğindeki İstanbul'u anlatan Topbaş, İstanbul'da uluslararası organizasyonlar yapmak için sadece 2 mekan bulunduğunu hatırlattı. Topbaş, şimdi İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok alanda benzer mekanlara sahip olunduğunu kaydetti.



Bu mekanların hem aktiviteleri ortaya çıkarma alanları hem de demokrasi meydanları ve alanları olduğuna işaret eden Topbaş, "Toplumun tüm kesimleri ve katmanlarının bir araya geldiği ve beraberce kaynaştığı, bu ailenin bireyleri olduğunu hissedebilecekleri alanlar... Bu mekanlar, bu anlamda çok önemli. Ne kadar bir araya gelirsek 80 milyonluk bir ailenin bireyleri olduğumuzu hissederiz. Farklılıklarımızın zenginliği yaşarız. Bu bakımdan önemsiyoruz. Biz de meydanlarımızın ve bu mekanlarımızın sayısını giderek arttırmaktayız." diye konuştu.



Topbaş, açıklamalarının ardından elektrikli tornavidayı eline alarak ince işçiliği devam eden inşaatın iç duvarına panel monte etti. Evinde de malzeme çantası olduğunu anlatan Topbaş, tamir işlerini evde gerektiğinde kendisinin yaptığını sözlerine ekledi.