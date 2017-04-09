Yenikapı'da MHP mitingi düzenleniyor



İSTANBUL - Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul mitingi için vatandaşlar Yenikapı'ya akın etti. Miting öncesi yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

MHP tarafından Yenikapı'da düzenlenecek "Evet mitingi" için hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar İstanbul'un dört bir yanından Yenikapı'ya akın ederken, alan çevresinde yoğun güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Miting alanı çevresini demir bariyerlerle çevreleyen polis, vatandaşları tek tek arayarak içeri almaya başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin saat 16.00 sıralarında kürsüye çıkarak bir konuşma yapması bekleniyor.