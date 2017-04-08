Yenikapı'da Evet Mitingi Başladı

(aktüel görüntüyle) YENİKAPI'DA EVET MİTİNGİ BAŞLADI



Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul (DHA)



Yenikapı'da düzenlenen "Evet" mitingi saat 16: 30 itibariyle başladı.



Özellikle deniz yoluyla gelen kalabalık, miting alanına geldi. Türk bayrağı ve beyaz renkte "Evet" yazılı bayrakları sallayan kalabalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı beklemeye başladı. Saat 16: 40 itibariyle Cumhurbaşkanı ve Başbakanı taşıyan helikopterler peşi sıra alana indi.