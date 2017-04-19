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Yeniden Yapılandırma Meclis'te
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Yeniden Yapılandırma Meclis'te

Maliye Bakanı Ağbal, 'Yeniden Yapılandırma Kanunu'nu dün akşam Meclis'e gönderdiklerini açıkladı.

Yeniden Yapılandırma Meclis'te

Maliye Bakanı Ağbal, 'Yeniden Yapılandırma Kanunu'nu dün akşam Meclis'e gönderdiklerini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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