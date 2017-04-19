Yeniden Yapılandırma Kanun Tasarısı TBMM'de

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Yeniden Yapılandırma Kanun Tasarısı'nı dün akşam Meclise gönderdiklerini belirterek, "2 Mayıs'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek." dedi.



Ağbal, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarıya ilişkin soru üzerine Ağbal, tasarının dün akşam Meclise gönderildiğini, 2 Mayıs'ta da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğini söyledi.