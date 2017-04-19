Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Yeniden Yapılandırma Kanun Tasarısı TBMM'de
Ara
BİST 91.719 %0,38
DOLAR 3,6625 %0,05
EURO 3,9244 %-0,12
PARİTE 1,0723 %-0,07
ALTIN 151,03 %-0,50
FAİZ 11,32 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Yeniden Yapılandırma Kanun Tasarısı TBMM'de

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Yeniden Yapılandırma Kanun Tasarısı'nı dün akşam Meclise gönderdiklerini belirterek, "2 Mayıs'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.

Yeniden Yapılandırma Kanun Tasarısı TBMM'de

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Yeniden Yapılandırma Kanun Tasarısı'nı dün akşam Meclise gönderdiklerini belirterek, "2 Mayıs'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek." dedi.

Ağbal, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarıya ilişkin soru üzerine Ağbal, tasarının dün akşam Meclise gönderildiğini, 2 Mayıs'ta da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğini söyledi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ak Parti Genel Merkezi, Naci Ağbal, Gazete, Bakan, TBMM