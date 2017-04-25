Yeniden) - Singapur Havayolları Pilotu Otel Odasında Ölü Bulundu

SİNGAPUR Havayolları'nda görevli bir kaptan pilot, istirahat için kaldığı Ataköy'de kaldığı otel odasında ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden ve Avustralya vatandaşı olan pilotun 23 Nisan 2017'de Singapur'dan İstanbul'a gelen uçağı kullandığı öğrenildi. İki gecelik yatı istirahatinden sonra pilot, yarın saat 13.30'daki 8Q-391 sefer sayılı İstanbul'dan Singapur'a gidecek uçağı kullanacaktı. Aynı ekipte bulunan iki hostesin de olaydan duyduğu üzüntü nedeniyle bu sefere katılamayacakları ve 1 pilot, 2 hostesin Avrupa'dan acil olarak İstanbul'a getirileceği belirtildi.



Bu arada pilotun öldüğünü duyan ailesinin de ilk uçakla Singapur'dan İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Polis olayla ilgili olarak gerekli incelemeyi başlattı. Pilotun cenazesi Adli Tıp'a götürüldü. - İstanbul