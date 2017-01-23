(Yeniden) Şehit ve Gazi Çocuklarının Kar Keyfi

ADANA'da şehit ve gazi çocukları Pozantı İlçesi'nde karda eğlendi.



Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla yarı yıl tatiline giren şehit ve gazi çocuklarına kar etkinliği düzenlendi. Pazar günü Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya gelen çocuklar, Pozantı İlçesi'nin Gülek bölgesine uğurlandı. Şehit ve gazi çocuklarına Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden sorumlu emniyet müdür yardımcısı, şube müdürü ve polis memurları eşlik etti. Çocuklar karda kaydı, ardından da düzenlenen oyunlarla eğlendi.



Adana'da 20 Mayıs 2016'da Gülbahçesi Mahallesi'nde evrak dağıtırken şehit edilen polis memuru Yılmaz Bozkurt'un oğlu Mustafa Bozkurt, kar görmeye 2 yıl önce babasıyla geldiğini söyledi. Diğer şehit ve gazi çocukları da kar etkinliği sayesinde çok güzel bir gün geçirdiklerini, bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi. - Adana