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Yeniden) Kargo Uçağı Düştü: Ölü Sayısı 19'a Yükseldi

Yeniden) Kargo Uçağı Düştü: Ölü Sayısı 19'a Yükseldi

– Bişkek Havalimanı'na iniş sırasında düşen kargo uçağının, binaların üzerine düştüğü bildirildi.

Yeniden) Kargo Uçağı Düştü: Ölü Sayısı 19'a Yükseldi

– Bişkek Havalimanı'na iniş sırasında düşen kargo uçağının, binaların üzerine düştüğü bildirildi. Olayda 19 kişi hayatını kaybetti.

Kırgız makamlarından alınan ilk bilgiye göre; uçakta bulunan 4 mürettebatın yanı sıra binalardaki 9 yetişkin ile 6 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Düşen uçağın daha önceki iniş ve kalkışlarından sosyal medyaya yansıyan görüntüler - Bişkek

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Sosyal Medya, Bişkek
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