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(Yeniden) Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanını Kabul Etti

(Yeniden) Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanını Kabul Etti

Haber: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber'i kabul etti.

(Yeniden) Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanını Kabul Etti

Haber: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber'i kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 45 dakika sürdü.

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