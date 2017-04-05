Yeniden Diriliş -15 Temmuz" Konferansı

Gazeteci Yazar Süleyman Özışık, Ömerli'de düzenlenen "Yeniden Diriliş-15 Temmuz" konferansına katıldı.



Ömerli Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen "Yeniden Diriliş-15 Temmuz" konulu konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Özışık, darbe öncesi ve sonrasında yaşanan olaylarda bilinmeyen konuları paylaştı.



15 Temmuz gecesi Türk milletinin destan yazdığını belirten Özışık, "Eğer o gece Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, biz bu süreci çok korkunç bir şekilde yaşayıp, atlatamayacağımızı düşünüyorum." dedi.



Darbe girişimi sonrasında birçok kişinin kahramanlık destanı yazdığının altını çizen Özışık şöyle devam etti:



"Benim bu darbe girişiminden sonra yüreğimde yücelttiğim kahramanlarım var. Mesela, Mecliste tepelerine bombalar yağarken elini kürsüye vura vura 'Bomba da atsanız buradayız, bizi katletseniz de buradayız' diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, benim kahramanımdır.



Sayın Cumhurbaşkanımız televizyona çıktığından itibaren biz birlikte karar alarak meydana çıktık. Emin olun yollar ve meydan doluydu. Allah'a şükürler olsun süreci en iyi şekilde yönettik."