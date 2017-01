(Yeniden)dha Yurt Bülteni-14

İZMİR'DE ADLİYEYE PKK SALDIRISI: 2 ŞEHİT, 2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇTİ



KAHRAMAN POLİS 3 YIL ÖNCE GEÇİRDİĞİ KAZADA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ



1 TERÖRİSTİ ÖLDÜRMÜŞ, MERMİSİ BİTENE KADAR ÇATIŞMIŞ



BAYRAKLI'daki İzmir Adliyesi'ne bugün mesai çıkışına yakın PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can şehit oldu, 3'ü polis 6 kişi yaralandı, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 terörist ölü ele geçirildi. Hakim ve savcılara ayrılan otoparkta görev yaparken şehit olan kahraman polis Fethi Sekin'in, bombalı aracı fark edip mermisi bitene kadar çatışması, PKK'lı teröristlerin bombalı aracı adliye girişinde infilak ettirip roketatar ve el bombalarıyla yapmayı planladığı korkunç katliamı önledi.



Bugün saat 16.10'da, Bayraklı İlçesi İslam Kerimov Caddesi'nden İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristler, C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girmek istedi. Burada görevli trafik polisi Fethi Sekin'in izin vermemesi üzerine araçtan inip koşarak uzaklaşan teröristlerden biri, elindeki düzenekle, LPG'li olduğu belirtilen geldikleri araçtaki bombayı infilak ettirdi. Aracın LPG tankının da havaya uçtuğu patlamanın sesi, Bayraklı ve Bornova ilçeleri başta olmak üzere İzmir'in büyük bölümünde duyulurken, parçalanan araçla çevresindeki araçlar yanmaya başladı. Yaralananlar kanlar içinde yere yığılırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli 'Şahinler Timi'nde görevli polis Fethi Sekin, teröristlerle mermisi bitine kadar çatıştı. Sekin, teröristlerden birini öldürdü, kendisi de şehit oldu. Diğer terörist adliyenin yanındaki inşaata kaçtı. Bu terörist ile çatışma adliye çevresinde görevli olan diğer polislerle teröristler arasında bir süre devam etti. İkinci terörist de olay yerinde öldürüldü.



Çatışma sırasında İzmir Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Musa Can da vurularak yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan, aralarında polislerin de bulunduğu 6 kişi ise Ege Üniversitesi Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinin 100 metre ilerisinde bulunan ve bomba yüklü olduğundan şüphelenilen bir araç da polis tarafından kontrollü patlatıldı.



ADLİYEDE GİRİŞ ÇIKIŞA KAPATILDI



Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma devam ederken Adliye binası giriş ve çıkışlara kapatıldı. Adliye binası içinde çatışma çıktığı yönündeki bilgi polisi alarma geçirdi. Adliye binasına A kapısından çok sayıda polis girdi. Kapı önünde bulunan adliye çalışanları büyük korku içinde dışarıya çıktı. Görgü tanıkları, bina içinde çatışma olmadığını ve şüpheli bir kişinin bulunduğunu ileri sürdü. Yapılan aramada bir olumsuzluğa rastlanmadı.



Güvenlik güçleri çevrede kuş uçurtmazken, bazı görgü tanıkları teröristlerin 3 kişi olduğunu, birinin Çiğli yönüne kaçtığını söyledi. Polis bu bölge başta olmak üzere İzmir'in dört bir yanında yoğun kontrol başlattı.



VALİ AYYILDIZ: PKK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR



İzmir Adliyesi önünde açıklama yapan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, çatışmada iki adet kalaşnikof tüfek, bir RPG-7 roketatar, buna ait 8 fişek ve 8 el bombası ele geçirildiğini belirterek şunları söyledi:



"Bu hadisenin içimizi acıtmakla beraber bu şekilde atlatılması alınan tedbirlerin ve cefakar, vefakar, şehit olmayı göze alarak bunu atlatan emniyet güçlerinin sayesinde olmuştur. Tedavi gören polis memurlarımız var. Onlar da tedavi altındalar. İnşallah kısa zamanda ayağa kalkarlar. Allah razı olsun onlardan. Bu hadise içimizi yakmıştır. Doğru bilgiyi yeri geldiğinde sizlere aktaracağız. Terörün ve teröristlerin bu ülkeye verecekleri zararları en aza indirme anlamında bu sağduyulu davranışta bulunacağınızı düşünüyoruz. Bilgilendirme noktasında bize ulaşan her bilgiyi paylaşacağız. Bir araç daha tespit edildi o da kontrollü bir şekilde patlatıldı. Bu teröristlere ait olduğu değerlendirilerek patlatıldı. Tehlike bertaraf edildi. Bu anlamdaki tüm camiamıza milletimize başsağlığı diliyorum. Eylemin yapılış biçimi, kişilerin kimlik tespitlerine bakıldığında eylemi yapanların PKK olacağı şu ana kadar değerlendiriliyor. Biz daha önce başsavcı, emniyet müdürü güvenlik değerlendirmelerinde bulunduk. Her türlü tedbir alınıyor, şüpheli davranacak, içeri girecekler noktasında da tedbir alındı. Burada yoldan mı geçiyorlar içeri mi girecekler net bilgi yok. Böyle bir olayın olması noktasında bir polis memuru ve mübaşir (zabıt katibi) kardeşimiz şehit oldu. Teröristler kaçıyor, çatışma çıkıyor, aracı patlatıyorlar. Polis olan şehidimiz çatışmada karşılık veriyor, bu sırada oluyor. Tüm imkanlar ve ihtimaller değerlendiriliyor. Başka bir yerde eylem olabilme ihtimaline karşı teyakkuz halindeyiz. İki terörist ölü ele geçirildi. Şu anda 6-7 yaralımız var."



İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru da 1 başsavcı vekili ve 3 savcının olayı soruşturduğunu söyledi. Teröristlerin adliyenin içine girip daha büyük bir katliam planladıklarını düşündüklerini değerlendirdiklerini belirtti.



ŞEHİT POLİS MEMURU 2014 YILINDA ÖLÜMDEN DÖNDÜ



İzmir'de adliye önündeki patlamada teröristlerle son mermisine kadar çatışmaya giren ve şehit düşen trafik polisi Fethi Sekin, 2014 yılında da ölümden dönmüştü. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli 'Şahinler' timlerinde görevli polis memuru Fethi Sekin, caddeden karşı tarafa geçmek için hamle yapmış, bu sırada, bir duruşma için adliyeye gelen 16 DO 044 plakalı otomobilin sürücüsü, tek yön olan yolda manevra yapınca, karşıya geçmeye çalışan Sekin'e çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulup takla atan trafik polisi Sekin, sevk edilen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazadan dolayı belinde ve sırtında zedelenmeler meydana gelen Sekin'e 5 gün 'iş göremez' raporu verilmiş, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansımıştı.



O TWEET VE YORUMLARA SOSYAL MEDYADAN TEPKİ



İzmir Adliyesi önündeki patlama sonrası vatandaşlar, sosyal medyadan teröre lanet yağdırdı. Vatandaşlar, istanbul'daki bombalı saldırıların sonrasında 'Neden hiç İzmir'de patlama olmuyor' paylaşımı yapan bir sosyal medya kullanıcısı ile o paylaşıma 'Orası Avrupa'ya bağlı' yorumu ile 'yoksa gavur gavura rahat rahat yaşıyorlar mı' yorumlarını yapan diğer sosyal medya kullanıcılarına, İzmir'deki saldırı sonrası büyük tepki gösterdi. İzmir Adliyesi önündeki saldırı sonrası yapılan bazı yorumlar şöyle:



"İzmir'de yapılan hain saldırıyı kınıyorum. İzmir'de neden patlama olmuyor diyenler de bu saldırıyı gerçekleştiren hainler kadar suçludur...' Bir diğer yorum ise "Ülkemizde neden patlama oluyor diye soracağına #İzmir'de neden patlama olmuyor" diye soran bir zihniyeti yarattığınız için hepiniz suçlusunuz." Yapılan bir başka yorumda "DİKKAT! Patlamadan önce "Neden İzmir'de patlama olmuyor" yazan hesap paralı/terör hesabıdır. Milleti kışkırtmak için yazıyorlar!" Bir başka kullanıcı ise 'Neden İzmir'de patlama olmuyor diyerek resmen hedef gösterdiniz, alçaksınız!" yazarken, tepkili bir vatandaş ise "İzmir'de neden hiç patlama olmuyor diyenler burada mı? Kulağınızın arkasına kadar kına yakın şimdi, hadi. #izmir" yorumu yaptı.



Taylan YILDIRIM- Tufan HAMARAT- Timur TARLIĞ- Ergin KARATAŞ- Onur ATIŞ/İZMİR, -



2)KAR, AKSEKİ- SEYDİŞEHİR YOLUNDA ULAŞIMI ENGELLİYOR



ANTALYA'nın Akseki İlçesi'ne bağlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.



Antalya- Konya karayolunun Akseki- Seydişehir arasındaki geçiş noktası olan 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Karayolunu karla kaplayan yağış sonrası ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Akseki ve Seydişehir taraflarından zincirsiz ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Diğer araçlar ise bölgede güçlükle ilerliyor.



Görüntü Dökümü



-------------



Yoldan görüntü



Haber- Kamera: Adem ÇETİN/AKSEKİ(Antalya),



3)PARANIN TARİHİNE IŞIK TUTAN KONGRE



KOÇ Üniversitesi çatısı altında hizmet veren Antalya Kaleiçi'ndeki Suna- İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde (AKMED), ikinci uluslararası para tarihi ve nümismatik kongresi düzenlendi.



Akdeniz coğrafyasıyla sınırlı tutulan kongrenin açılışına Vali Yardımcısı Hüseyin Ece ile İnan Kıraç'ın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Koç Üniversitesi ÖJğreatim Üyesi ve AKMED Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin, ikincisi bu yıl gerçekleştirilen kongreyle ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Tekin, kongrede Akdeniz'in çevresinde yer alan tüm ülkelerdeki sikkelerle ekonomi tarihilin tartışıldığını söyledi. Kongreye nümismatik uzmanlarının yanı sıra tarihçilerin ve sanat tarihçilerinin katıldığını aktaran Prof. Dr. Tekin, "Sikkenin icat edildiği dönemden itibaren, ki bundan yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesiydi bu. Para Batı Anadolu'da Lidya Krallığında icat edilmişti. O tarihten bu yana Akdeniz'i çeviren bütün uygarlıklardaki devletlerin silkeleri bu kongrede ele alınıyor. Sadece eski Yunan, Roma, Bizans yok. İslami sikkeler de anlatılıyor. Mesela Selçuklu sikkeleri, beylikler, Osmanlı sikkeleri, Abbasi sikkeleri gibi çok değişik çerçevede konular ele alınıyor" dedi. ongreye çoğunluğu yabancı 50 civarında bilim insanının katıldığını belirten Prof. Dr. Tekin, sunulan bildirilerin bir kitap haline getirileceğini de açıkladı. Nümismatiğe Türkiye'de yeni yeni merak uyanmaya başladığını anlatan Prof. Dr. Tekin, uluslararası düzeyde ve İngilizce yapılan kongrenin bir diğer amacının Antalyalılara sikke bilincini anlatıp farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tekin, sikkeler çok küçük objeler oldukları için yurt dışına kaçırılabilen en kolay parçalar olduğunu söyledi.



Avrupa ve Amerika'daki müzayede firmalarının satışlarında Türkiye kökenli pek çok sikke olduğunu da anlatan Prof. Dr. Tekin, "Bunlara engel olamıyoruz. Ama birtakım polisiye tedbirler varsa ve alınıyorsa duyum alındıysa Kültür ve Turizm Bakanlığı onların peşine düşüyor ve getiriyor. Sonuçta işin ucunda para var. O objeye para olarak bakıldığı için elinde bir şekilde bir sikke olan onu müzeye teslim etmek yerine 'Ben bundan nasıl para kazanırım, nasıl değerlendiririm' diye bakıyor. Ülkemize ait bu değerlerin korunmasını ilkokuldan başlayarak eğitimli nesillerle aşabiliriz" diye konuştu.



4 gün sürecek kongrede, para kavramının ortaya çıkışıyla en erken sikkelerden başlayarak, Bizans döneminin sonuna kadar Akdeniz'e damgasını vuran kültürlerin para ve ekonomi tarihi ele alınacak. Akdeniz Dünyası'na ilişkin para tarihi ve nümismatik konularında çalışan bilim insanları konferansta özgün araştırma sonuçlarını paylaşacak.



Görüntü Dökümü



------------------



AKMED Direktörü ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Tekin'in açıklaması



Kongrenin yapıldığı Antalya Kaleiçi'ndeki AKMED'in bahçesinden genel görüntüler.



Kongrenin yapıldığı salondan genel görüntüler



129 MB /// 04.4"



Haber- Kamera Mustafa KOZAK/ANTALYA-DHA)



4)OTOMOBİL KÖPRÜDE ASILI KALDI, SÜRÜCÜ YARALANDI



İZMİT'te, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil köprünün korkuluklarına çarptı. Araç köprüde asılı kalırken, yaralanan sürücü tedavi altına alındı.



Kaza Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan köprü üzerinde meydana geldi. Birsen Bayram yönetimindeki 41 DM 713 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün korkuluklarına çarptı. Otomobil köprünün korkuluklarında asılı kalırken, kazada Birsen Bayram yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Birsen Bayram'a ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Birsen Bayram tedavi altına alındı. Otomobil ise asılı olduğu yerden çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



------------------



-Kaza yapan araçlardan görüntü



-Yaralı görüntüsü



-Polis ve itfaiye ekiplerinden detaylar



(Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Orhan UZUN-İZMİT(Kocaeli), -



5)MARDİN'DE MOBESE KAMERALARINA YANSIYAN İLGİNÇ TRAFİK KAZALARI



MARDİN'de meydana gelen bazı trafik kazaları MOBESE kameralarınca saniye saniye kaydedildi. İl merkezinde farklı noktalarda bulunan sabit ve hareketli mobese kameralarına çeşitli tarihlerde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalar yansıdı.



Mardin Devlet Hastanesi önündeki kavşakta dönüş yapmaya çalışan bir otomobil, akülü aracı ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir engelliye çarptığı kazada, akülü aracından savrulan engelli vatandaş daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılış anı kameralar tarafından kaydedildi.



Birinci Cadde'de Kasım Tuğmaner Camisi önünde park halindeki hafif ticari araç, hareket ettikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yayaların yoğun olarak kullandığı kaldırıma çıkıyor, ardından da yolun karşısında park halindeki araçlara çarpıyor. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar kazadan şans eseri yaralanmadan kurtuluyor.



İstasyon Mahallesi'ndeki başka bir trafik kazasında; yolun karşısına geçmeye çalışan bir iş makinesi ise, seyir halindeki otomobile çarpıyor, kazada otomobil sürücüsü aracın dışına savrulma anı saniye saniye kameralar tarafından kaydediliyor.



Mardin Otogarı kavşağında da seyir halindeki bir otomobilin, dönüş yapmaya çalışan kamyonetle çarpışması ile Ravza Caddesi'nde bir otomobilin buzlanma dolayısıyla önce direğe ardından karşı yönden gelen minibüse çarpması da kameralar tarafından kaydedildi.



Emniyet yetkilileri, kazaların genellikle trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını belirterek, sürücülerin ve yayaların günün hava şartlarına göre tedbirli olmasını istedi.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Mobeselere yansıyan kaza görüntüleri



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,



6)KADINLARDAN PROFESYONEL AŞÇILARA YEMEK KURSU



ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde kadınlar, profesyonel aşçılara yöresel yemeklerle ilgili eğitim verdi. 2 günlük eğitimde kadınlar aşçılara yöresel yemeklerin usulüne uygun nasıl yapılacağını anlattı.



Alanya Belediyesi tarafından 2 yıldır düzenlenen ve kadınlara ilçenin yöresel yemeklerinin öğretildiği 'Yöresel Yemek Atölyesi Projesi'nde eğitim alan kadınlar ve eğitmenler, bu kez profesyonel aşçılara yöresel yemekleri pişirme tekniklerini anlattı. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Gastronomi Bölümü Mutfağı'nda, Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği üyeleri ve yönetim kurulundan oluşan gruba; 2 günlük kurs programında aralarında Gülüklü Çorba, Göleviz Yemeği, Kırtaki, Darı Çorbası, Ülübü Piyazı, Alanya Çöreği, S Pasta ve Öksüz Helvası 20 çeşit yöresel lezzetin usulüne uygun hazırlanışı öğretildi. Kursun kapanış organizasyonuna Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, AHEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Gastronomi Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Zelal Polat ve Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği üyeleri katıldı.



Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Başkanı Baki Budak, Alanya'nın yöresel lezzetlerini turizm sektöründe tanıtacaklarını belirterek, "Şimdiye kadar bizden profesyonel olarak öğrenci ve çalışanlara eğitim vermemiz isteniyordu ama bugün biz eğitim aldık. Mutfak kültürümüzün ne kadar geniş olduğunu, yöresel yemeklerimizi turizme nasıl katacağımızı ve yaptığımız yemekleri nasıl sunabileceğimizi burada öğrendik. Umarım burada öğrendiklerimizi de turizm sektöründeki arkadaşlarımızla beraber, tesislerimize gelen misafirlerimize Alanya yemeği olarak tanıtacağız" dedi.



Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş da "Ev hanımlarına verdiğimiz yemek kursumuzu bu defa profesyonel aşçılar için düzenledik. Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği yönetim kurulu ve üyeleri bugün misafirimizdi. 2 gün süren kursumuzda 20 çeşit geleneksel Alanya yemeklerini yaptık. Geleneksel yöntemlerle yapılan lezzetlerimizi profesyonel aşçılara aktarmaktan dolayı son derece mutluyuz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-------------



-Kurstan genel görüntü



-Yemeklerden görüntü



-Baki Budak röp



-Sevda Erdoğmuş röp



Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),



7)ÖĞRETMENİN 'FETÖ PROPAGANDASI'NDAN TUTUKLANMASINA TEPKİ



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, - DÜZCE'de, Türk Eğitim-Sen üyesi tarih öğretmeni Abidin Gel'in, sosyal medyada 'Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası' yaptığı suçlamasıyla tutuklanmasına sendika üyeleri ile MHP'liler basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.



Tarih öğretmeni Abidin Gel, Facebook hesabında FETÖ propagandası yaptığı suçlamasıyla dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Adliye önünde toplanan MHP İl ve İlçe teşkilatıları yönetim kurulu ve Türk Eğitim-Sen üyeleri, basın açıklaması yaptı. MHP İl Başkanı Ümit Yılmaz, Abidin Gel'in, yıllarca Ülkü Ocakları dergisinde emek verdiğini, seminerler düzenleyip birçok öğrenciyi vatanını seven bireyler haline getirdiğini söyledi. Yılmaz, Abidin Gel'in sokaklardaki öğrencileri ellerinden tutup Ülkü Ocakları'na getirerek FETÖ, PKK, DHKP-C, El-Kaide gibi örgütlerin kucağına düşmemeleri için çaba harcadığını söyleyerek şöyle konuştu:



"Bu çalışmaları yapan değerli öğretmenimiz, devlet içine çöreklenmiş bu tür hain örgütlerin elemanları ve iş birlikçileri tarafından hedefe oturtulmuştur. Yıllarını, FETÖ gibi devleti ele geçirmeye çalışan hain örgütlerle mücadeleyle geçirmiş, Abidin öğretmen ve ülkücü Türk milliyetçisi diğer arkadaşlarımızın soruşturmalara dahil edilmesi, görevden alınması, tutuklanması ne maksat taşımaktadır? Yıllarını FETÖ denilen hain örgütün içinde geçirdiği tüm Düzce kamuoyu tarafından bilinen kişiler sokaklarda dolaşmaktadır. Suçsuzluğuna emin olduğumuz arkadaşlarımızı savunmak bizim asli görevimizdir. Birlik ve beraberliği sağlamanın tek yolu ve olmazsa olmazı adaletli davranmaktır. Biz bu tür soruşturmaların toplumsal huzurun ve barışın bozulmasına ve adalet duygusunun yara almasıyla sonuçlanacağına inanıyoruz. Biz terörün her türlüsü ile mücadelede devletimizin ve Türk milletinin yanındayız. Fakat son tutuklamalarla bu soruşturmaların ülkücülere yönelik bir kıyıma dönmesine göz yumamayız."



Yılmaz, Anayasa ile teminat altına alınan lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesinin ihlal edildiğini savunarak, "Anayasal bağlamda eleştiri hakkını kullanan Abidin Gel arkadaşımızın terör propagandası yapmaktan tutuklanması Anayasal haklara aykırılık teşkil ettiğinden HSYK'yı da görevini yapmaya davet ediyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Adliye önünde basın açıklaması



-İl Başkanının açıklaması



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



8)KAHRAMANMARAŞ' TAN SURİYE YE 47 TIR' LIK YARDIM



KAHRAMANMARAŞ'ta, Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat Yardım Vakfı tarafından düzenlenen 'Haydi Kahramanmaraş Yeniden Ensar Olmaya' kampanyası kapsamında toplanan 47 TIR'lık yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.Doğukent Camisi önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Hasan Balbaba, düzenlenen kampanya kapsamında bir yılda 143 TIR yardım malzemesi toplanıldığını belirtti. Bir yıl önce başlattıkları kampanya kapsamında daha önce Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırdıklarını anlatan Balbaba, "Bu yardım kampanyası kapsamında toplamda 143 TIR yardım Suriyeli kardeşlerimize gönderildi. Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz, Suriyeli Müslüman ve soydaşlarının yanında olduğunu bu TIR'larla göstermiştir" dedi.



İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından dua edilmesinin ardından yardım malzemelerini taşıyan TIR'lar Suriye'ye uğurlandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------



TIR'lardan detay



TIR'lardan alandan ayrılışı



Törene katılanlar



Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Ömer KOÇ- KAHRAMANMARAŞ-DHA)



9)HIRSIZLAR KAMERAYA RAĞMEN 22 TELEFONU ÇALDI



DENİZLİ'deki bir cep telefonu bayisine gece kapıyı kırıp giren yüzleri atkıyla sarılı 2 hırsız, güvenlik kameralarını fark etmelerine rağmen aldırmadı. İşletmedeki 4'ü müşteriye ait olmak üzere 22 cep telefonunu çalındı. Polis, hırsızların kimliklerini belirleyip yakalanmak için çalışma başlattı.



Olay, dün (çarşamba) saat 03.30'da, 15 Mayıs Mahallesi'ndeki cep telefonu bayinde meydana geldi. Telefonu bayiine önce yanındaki emlakçının kapısını kırarak iş hanına giren 2 hırsız, daha sonra Ertan Ünal'a ait 'Efe İletişim' adlı cep telefonu bayinin arka kapısı kırıp işletmeye ulaştı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen o anlarda, yüzünü atkıyla kapatan şüpheliler, görüntülendiğini fark etmesine rağmen durmadı. Hırsızlardan biri, kameraya daha fazla görüntülenmemek için dizlerinin üzerine çökerek, telefonların bulunduğu yere doğru yöneldi. Ardından ellerine poşet alan hırsızlar, fenerlerle dolaplarda buldukları 22 cep telefonunu toplayarak işyerinden ayrıldı. Yaklaşık 6 dakika süren hırsızlık olayı, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Sabah işyerine gelen Ertan Ünal, hırsızlık olayını fark edince polisi aradı. İşyerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını aldı. Hırsızlık yapan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Ertan Ünal, işyerinden 4'ü müşterinin olmak üzere 22 cep telefonunun çalındığını, hırsızların bir an önce yakalanmasını istediğini söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



-------------------



-Güvenlik kamera kayıtları



Hırsızların girmesi ve ellerinde fenerlerle dolaşması



Birinin dizlerinin üzerine çöküp ilerlemesi



Ellerinde poşetlerle cep telefonlarını toplamaları



(Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,



10)TÜRKMENLERE YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nden yola çıkan yardım TIR'ı, Irak'ın Telafer kentindeki evlerini terk ederek Hatay'a sığınan Türkmenlere battaniye ve giyim eşyası götürdü.



Fethiye Belediyesi tarafından Irak'tan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Türkmenler için başlatılan yardım kampanyasına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi (FBKM) ile Fethiye Belediyesi'nin Göcek, Ölüdeniz, Karaçulha, Çiftlik ve Üzümlü ofislerinde battaniye ve giyim malzemeleri toplandı. Sıfır ya da temiz kullanılmış olmasına özen gösterilen eşyalar, bugün öğlen saatlerinde FBKM önünden TIR'a yüklendi.



Yola çıkan TIR'ı uğurlayan Fethiye Belediye Başkanı DP'li Behçet Saatcı, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti. Yardımların Hatay'a ulaşmasının ardından teşekkür ilanı vererek tüm eşya bağışlayanların ismini kamuoyuyla paylaşacağını anlatan Saatcı, "Özellikle kadınlarımız ve çocuklarımız için giyim eşyalarıyla hijyen malzemeleri TIR'a yüklendi. İnşallah önce Altınözü Kaymakamlığı'na ulaştıracak, oradan da Türkmen kardeşlerimize dağıtılacak. Gönül arzu ederdi ki, bu tip yardımları gönderme pozisyonuna düşmeseydi ülkemiz. Maalesef bu coğrafyada kan ve gözyaşı var. Bizim yaptığımızda, kadim Anadolu kültürünün bir tezahürü. Evsiz barksız, ayakkabısız, kıyafetsiz yollara düşerek her şeyini orada bırakıp, IŞİD denilen beladan kaçarak ülkemize sığınan bu garip Türkmenlerimize Allah yardım etsin" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



--------------------------



Eşyaların TIR'a yüklenmesi



TIR'ın hareket etmesi



Behçet Saatcı'nın açıklamaları



Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla),



