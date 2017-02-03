//// Yeniden //// Dha Yurt Bülteni-10

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk Entegre Şehir Hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışı için geldiği kentte Cuma namazını Hz.Hızır Camii'nde kıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçakla geldiği Adana Havaalanı'ndan helikopter ile Mersin'e geçti. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'na inen Erdoğan, merkez Yenişehir İlçesi'nde yapımı tamamlanan Hz. Hızır Camii'nin açılışını yaptı burada da Cuma namazı kıldı. Cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile eski Bakan Zafer Çağlayan'ın da eşlik ettiği Erdoğan, namazın ardından Mersin Valiliği'ne geçip, Vali Özdemir Çakacak'tan kent hakkında bilgi aldı.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı kıldığı cami güzergahındaki yol kavşaklarının Büyükşehir Belediyesi'ne ait büyük araçlarla kapatılması da dikkat çekti.



5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın açılışını yapacağı merkez Toroslar İlçesi'ndeki Mersin Şehir Hastanesi, son teknoloji cihazlarla donatıldı. 5 yıldızlı otel konforunda tasarlanan 1294 hasta yatak kapasitesine sahip Mersin Şehir Hastanesi'nde 5 bin kişi istihdam edilecek. 51 ameliyathanesi, 210 yataklı yoğun bakım ünitesi, 230 poliklinik odası, 12 bin poliklinik hasta kapasitesi, 3 bin 858 araçlık otoparkı ve helikopter pisti bulunan hastane aynı zamanda bölgenin sağlık turizmine de ev sahipliği yapacak. 6 Şubat'ta hasta kabulüne başlanacak.



Görüntü Dökümü



------------------------



Camiye gelenler



Polis üst araması yaparken



Caminin görüntüsü



Bina üstündeki polisler



Çevik kuvvet polisleri gelirken



Caminin giriş görüntüsü



Oyuncakları getiren görevli



Caminin girişi



Caminin tabelası



Binada bakan vatandaşlar



Araçları çeken çekici



Cumhurbaşkanlığı araçları gelirken



Araçtan inenler



Cumhurbaşkanı ile birlikte camiye girenler



Helikopter görüntüsü



Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler camiden çıkarken



Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler araçlara binerken



Cumhurbaşkanı araçtan bekleyenleri selamlarken



Cumhurbaşkanının olduğu araç giderken



Haber: Ali Ekber ŞEN-Mustafa ERCAN-Yusuf BAŞTUĞ-İbrahim MAŞE-Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,



=====================================



Başbakan Yıldırım, cuma namazını Adana'da kıldı



BAŞBAKAN Binali Yıldıım, Mersin'de Şehit Hastanesi'nin açılışına katılmak üzere öğle saatlerinde uçakla Adana'ya geldi. Başbakan Yıldırım, Mersin'e hareketinden önce Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ile birlikte merkez Seyhan İlçesi Emek Mahallesi'ndeki Hasan Gülek Camii'nde cuma namazı kıldı.



Başbakan Yıldırım'ın cuma namazı kıldığı camiye gelenler tek tek aramadan geçirildi ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Başbakan Yıldırım, cuma namazı çıkışı cami çevresindeki esnafı ziyaret etti.



Bu sırada çevrede toplanan ve kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, küçük çocukları da kucağına alıp sevdi. Birçok kişi de Yıldırım ile öz çekim yapmak istedi. Başbakan bu talepleri de geri çevirmedi, Adanalılarla öz çekim yaptı. Bu sırada referandumu kastederek, 'Ne diyeceğiz?' diye soran Başbakan'a vatandaşlar, 'Evet' diye yanıt verdi. Yıldırım, ardından Mersin'e gitti.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Camiye girenlerin üzerinin aranması



Havadaki helikopterler



Çatıdaki keskin nişancı



Cami girişinde bekleyen kalabalık ve protokol



Başbakan Binali Yıldırım'ın gelişi



Vatandaşlarla selamlaşması



'Evet evet evet' diye slogan atılması



Başbakan Binali Yıldırım'ın otobüse binmesi



Otobüsün içinde vatandaşlara selam vermesi



Otobüsün gidişi



Haber: Murat KİBRİTOĞLU-Kamera: Salih ÜÇTEPE/ADANA,



======================================



Sümeyye Erdoğan Bayraktar Van'a geldi



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı, KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Van'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Şubesi'nin açılışına katıldı.



KADEM Şubesi'nin açılışı için KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz ile birlikte Van'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeye Erdoğan Bayraktar'ı, Kadem Van İl Temsilcisi Esma Gölgül Özdemir ve dernek üyeleri karşıladı. Bayraktar, geniş güvenlik önlemleri altında KADEM'in açılışının yapılacağı otele geçti.



Açılışın yapılacağı alana ise TRT ve Anadolu Ajansı dışında basın mensubu alınmadı. Otel çevresinde Özel Harekat polisleri geniş güvenlik önlemi aldı.



Haber: Orhan AŞAN/VAN, -



=======================================



Çeşme açıklarında 62 mülteci yakalandı



Kedisiyle kaçmaya kalktı



İZMİR'in Çeşme ilçesi'nden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollardan lastik botla geçmeye çalışan 62 mülteci sahil güvenlik tarafından yakalandı. Mültecilerden birinin yanında kedisini de götürmeye çalışması dikkati çekti.



Bugün saat 10.00 sıralarında, Çeşme Körfezi'nde devriye görevi görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Çiftlik Mahallesi açıklarında mültecileri taşıyan bir lastik bot olduğunu farketti. Durdurulan bottaki 2'si engelli, 62 mülteci sahil güvenlik botlarına alınıp, kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mülteciler Çeşme İskelesi'ne getirildi. Sahil güvenlik ekipleri, mülteciler arasındaki çocuklara bottan inerken yardımcı oldu. Biri kadın iki engelli mülteci, inip binmelerinde güçlük yanmaması için diğer mültecilerden ayrı olarak sahil güvenliğin zodyak botuyla karaya getirildi.



UMUDA YOLCULUĞA KEDİSİYLE ÇIKMIŞ



3'ünin Kongo, 1'inin Tunus, 58'inin Suriye uyruklu olduğu belirlenen ve Sakız Adası'na geçmeye çalışan mülteciler arasındaki Suriyeli Tarık Kamci'nin, özel çantası içinde taşıdığı 'Samba' adlı İran kedisi ile umuda yolculuğa çıkması dikkat çekti. Kamci'nin özel çantasından çıkarıp sevdiği kedisi, işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen diğer mültecilerin de ilgisiyle karşılaştı.



Çeşme İskelesi'nde çadıra alınan mültkecilere Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı. Mülteciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Yakalanan mültecilerin görüntüsü



-Mültecilerin Çeşme İskelesi'ne getirilmesi ve indirilmeleri



-Engelli mültecinin iskeleye indirilmesinden görüntü



-Mültecilerin birinin yanında götürmeye çalıştığı kedisi Samba'nın görüntüsü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir),



=========================================



SGK Başkanı Bağlı: Kral falan değiliz



SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Selim Bağlı, Şanlıurfa'da kapatılan hastane ve tıp merkezleriyle ilgili sosyal medyadan kendilerine hakaret eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtirken, "Biz hastane açan ve kapatan bir kurum değiliz. Biz orada mutlak yetkili, kral falan değiliz" dedi.



Selim Bağlı, Şanlıurfa'da Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Çalışma hayatında milli seferberlik' programına katıldı. SGK İl Müdürlüğü'nde düzenlenen ve SGK Daire Başkanları Satılmış Çelik, Murat Aygün ile SGK İl Müdürü İsmail Ünlü ve İŞKUR, İl Müdürü Sait Ardan'ın da katıldığı programda konuşan Selim Bağlı, Anadolu'daki işçi ve işveren taraflarıyla görüşerek sorunlarını dinlediklerini söyledi. Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında çözüm arayışında olduklarını belirten Bağlı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işçi ve işverenlerden toplanan primlerle ayakta duran bir sistemi yönettiğini kaydetti. Kayıt dışı istihdamla etkin şekilde mücadele edeceklerini anlatan Bağlı, şöyle dedi: "Mümkün mertebe kayıtlı istihdamı, kayıtlı iş yerlerini ve sistemin içerisindeki işverenlerin sayısını artırmak gibi bir yükümlülüğümüz var. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından önümüze konulan bir hedef var; 2023 yılında kayıt dışı istihdamı yüzde 15'lere çekmek. Türkiye kayıt dışı istihdamı yüzde 53'lerden, yüzde 34'lere çekmiş bir ülke. Kayıt dışı istihdamda bir puanlık iyileştirme SGK'ya 2 milyar liralık ek kazanç sağlamaktadır. 2 milyar liralık bir kazanç demek, emeklilere biraz daha fazla maaş verebilmek, sağlık harcamalarını biraz daha etkin yürütebilmek demektir. Onun için kayıt dışı istihdamla mücadele etkin bir şekilde devam edecektir."



'BİZ HASTANE AÇAN VE KAPATAN BİR KURUM DEĞİLİZ'



SGK Başkanı Selim Bağlı, Şanlıurfa'da kapatılan özel hastane ve tıp merkezleriyle ilgili sosyal medyadan sürekli hakaretlere uğradıklarını da ifa ederek şunları söyledi: "Bir hemşeriniz olarak bu kapanan tıp merkezi ve hastanelerle ilgili her gün sosyal medyada hakaretlere uğruyoruz. Bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bu kişilerle yargıda hesaplaşıyoruz. Sosyal medyada istediği kişiye hakaret edecek bir mecra değildir. Böyle hakaretlerle tehditlerle iş yapacak birisi değilim. Beni oraya getiren iradede böyle bir gerekçeyle getirdi. Biz hastane açan ve kapatan bir kurum değiliz. Bu kurumların açılıp kapanmasına ruhsat verilmesine yetkili olan kurum Sağlık Bakanlığı'dır. Bu kapanan hastanelerle biz SGK olarak sözleşmelerini fesih ediyoruz. Bizim sözleşme serbestliğimiz vardır. Bizi defalarca dolandırmış problem çıkaran kurumlarla hukuki bir hakkımız olarak bu sözleşmeden çıkarabiliyoruz. Kapatılan bu hastanelerle ilgili çok ciddi bir mağduriyet olduğunu düşünmüyorum. Bazen yanıldığımız olabilir, yanlışlar olabilir, eksiklikler olabilir. Bunlar düzeltilerek, tekrar yoluna devam ediliyor. Aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. SGK hastane açıp kapatan bir yer değildir. SGK daha özel bir yer değildir. Kafasına göre ben bundan nefret ediyorum, bunun sözleşmesini yap veya yapma gibi bir lüksümüz olamaz. Bizim de hesap verdiğimiz bir bakanımız vardır. Biz orada mutlak yetkili, kral falan değiliz. Mahkemeye hesap veriyoruz. Devletin talimatlarında işlem yapan bir kurumuz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------------



Toplantıya katılanlar



Selim Bağlı'nın açıklamaları



Genel ve detay görüntüler



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA)



===========================================



Gece kulübünde çalışan genci döverek öldüren 3 şüpheli adliyeye sevk edildi (2) (Yeniden)



AYDIN'ın Nazilli İlçesi'ndeki dövülerek öldürüldükten sonra çıplak cesedi zeytinlikte bulunan 28 yaşındaki Muharrem Fındık cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 32 yaşındaki F.K., 26 yaşındaki İ.A. ve 36 yaşındaki F.Y., adliyeye sevk edildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularında, Fındık'ı kendilerine küfür ettiği için öldürdüklerini söyledi.



Geçen çarşamba günü saat 11.00 sıralarında Bozyurt Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alandan geçenler, çıplak halde yerde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu gördü. Vatandaşlar haber verdiği mahalle muhtarı, durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı araştırmada, dövülerek öldürülen kişinin, bir gece kulübünün mutfağında çalışan Muharrem Fındık olduğu belirlendi. Çapahasan Mahallesi'nde annesi ve biri engelli 2 kardeşini geçindirebilmek için gece kulübünde çalıştığı öğrenilen Fındık'ın öldürülmesiyle ilgili araştırmalar derinleştirildi, kentteki mobese ve işyerlerinin güvenlik kameraları görüntüleri incelendi.



Fındık'ın, çalıştığı işyerinin kapanmasının ardından yakında bulunan başka bir gazinoya girdiği tespit edildi. Sabah gazino çıkışı bir otomobile bindiği belirlendi. Polis, plakası ve rengi belirlenen otomobilin peşine düştü. Otomobili kullandığı belirlenen F.K. ile İ.A. ve F.Y. gözaltına alındı. Katil zanlılarının emniyetteki ifadelerinde, olay sırasında alkollü olduklarını, Fındık'ı, yanlarından geçerken kendilerine küfür etmesi üzerine araca bindirdiklerini, zeytinlik alanda dövdüklerini, öldüğünü anlayınca kıyafetlerini yakarak kaçtıklarını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



Ölenin opak fotosu



Genel ve detay



Haber-Kamera: Cem ULUCAN/AYDIN, DHA)



==================================================



Erbaa'da grup yolu çığ düşmesi sonucu kapandı



TOKAT'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal Kasabası grup yolu çığ düşmesi sonucu kapandı. Yaklaşık 2 saat kapalı olan yol yapılan çalışma sonrası yeniden açıldı.



Gökal Kasabası grup yolu, Yayla mevkinde çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.Sabah saatlerinde Erbaa'ya gitmek için bu yolu kullanan vatandaşlar yolun kapandığını görünce durumu yetkililere bildirdi. Gökalp Beldesi ekipleri ile İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler Yayla mevkine giderek burada çalışma başlatı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası yol tekrar trafiğe açıldı.



Görüntü Dökümü



-------------



-Fotoğraf



Haber: TOKAT,-



================================================



Vites kutusundan 1550 uyuşturucu hap çıktı, 2 kişi tutuklandı



TEKİRDAĞ'da polis tarafından durdurularak arama yapılan araçta vites kutusunun içerisine gizlenmiş 1550 uyuşturucu hap ele geçilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Tekirdağ yönüne giden ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobili Süleymanpaşa İlçesi'ne bağlı Altınova Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada vites kutusunun içerisine gizlenmiş 1550 uyuşturucu hap ele geçildi. Uyuşturucu haplara el konulurken, araçta bulunan G.Y ve G.Ö. gözaltına alındı. İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu hapları Tekirdağ'da piyasaya sürecekleri belirlenen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Ekiplerin otomobilde yaptıkları arama



-Vites kutusundan çıkan torba



-Torbanın içerisindeki uyuşturucu haplar



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-



============================================



Ölen kediyi arkadaşları saatlerce yanlız bırakmadı



MARDİN merkez Artuklu İlçesi'nde hava sıcaklığının eksi 10 derece civarında olduğu dün akşam, çöp kutusu yanında bulunan ve nasıl öldüğü henüz belirlenemeyen bir kedi leşi ve saatlerce onu yanlız bırakmayan kedi arkadaşlarının görüntüleri yürek burktu. Kedi arkadaşları, ölen arkadaşlarını zaman zaman yalayarak yada dürterek diriltmeye, kaldırmaya çalıştıkları gözlendi.



Merkez Artuklu İlçesi Yenişehir Mahallesi'nde dün akşam nasıl öldüğü belirlenemeyen bir kedi leşi ve onu diriltmeye çalışan, kaldırmaya çalışan kedi arkadaşlarının verdiği mücadele, görenlerin yüreklerini burktu. Bir türlü öldüğüne inanamadıkları arkadaşlarının cesedinin yanından saatlerce ayrılmayan kediler, bazen yerdeki kedi leşini yalayarak, bazen de kafalarıyla dürterek kaldırmaya çalıştıkları görüldü. Bu durumu görerek duygulanan vatandaşlar, evden aldıkları yiyecekleri buradaki kedilere verdi. Yenişehir Mahallesi sakinleri, dün gece havanın çok soğuk olduğunu ve kedinin donarak ölmüş olabileceğini belirtirken, arkadaşlarının ölen kedi için verdiği mücadele karşısında ise duygulandıklarını söyledi.



Öte yandan, kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşen Mardin'de şehir adeta dondu. Kent merkezinde gece saatlerinde termometreler eksi 15 dereceyi gösterirken, soğuk hava ile birlikte göletler, çeşmeler dondu, akan sular buz tuttu. Soğuktan dolayı birçok otomobil çalışmadı. Vatandaşlar otomobillerini çalıştırmak için başka araçlardan takviye yapmak zorunda kaldı. Çocuklar kar yağışı sonrası donan sokakları buz pisti gibi kullanarak, zaman geçiriyor. Tepsi veya plastik leğenlerle donan sokaklarda kayan çocuklar doyasıya eğleniyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Mardin'den görüntü



Donan kedi ve etrafında toplanan kediler



Kedilerin arkadaşlarını kaldırmaya çalışması



Donan sokakta kayan çocuklar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -



=========================================



Beyaz cennette sıkıntı



ÜLKE genelindeki tüm ören yerlerinin ve müzelerin işletmesini içeren ihalenin tamamlanmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen Denizli'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan beyaz cenneti Pamukkale'de bulunan mağaza, kafeterya ve büfeler faaliyete başlayamadı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, yılda 2 milyon turisti ağırlayan Pamukkale'de ziyaretçilerin bir şişe suyu bile alamadığını söyledi.



Türkiye'deki 367 ören yeri ile müzeleri kapsayan işletme ihalesi bir ay önce yapıldı. Pamukkale ve Leodikya örenyeri girişlerini Turkuaz Grubu devralırken, Firuz Bağlıkaya'ya ait Tatil Seyahat Turizm A.Ş. ise büfe ve satış yerlerini kapsayan sosyal alanların ihalesini aldı. İhalede en yüksek teklifi veren şirket, büfe, kafeterya ve satış noktalarını 10 yıl boyunca işletme hakkını elde etti. Firma, bunun karşılığında 320 milyon dolar ciro elde etmeyi ve minimum 51 milyon 300 bin dolar kira ödemeyi taahhüt etti. Yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve yarıyıl tatiliyle de yerli turistlerin gözde mekanlarından olan Pamukkale'de, 1 Ocak'ta ihaleyi alan şirketin sosyal mekanları ve Antik Havuz'da bulunan satış noktalarını aktif hale getirmemesi, ziyaretçilerin ve turizmcilerin tepkisini çekti. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Antik Havuz'da ise kredi kartı kabul edilmemesinden yaşanan nakit ödeme sıkıntısı ile personel yetersizliği ve sistemin hala oturtulamamış olması tepki topluyor.



"İÇECEK SU BULAMIYORLAR"



Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, yarıyıl tatili nedeniyle turist sayısında artış olduğunu, yabancı turistlerin de kış mevsimine rağmen Pamukkale'yi ziyaret ettiklerini belirterek, ihaleyi alan firmanın burada faaliyete geçmemesi sebebiyle turistlerin mağdur olduğunu söyledi. Yılda 2 milyon turisti ağırlayan Pamukkale'ye bu görüntülerin yakışmadığını belirten Şen, "Pamukkale sadece doğal bir miras değil, bunun yanında Hierapolis gibi bir antik kenti içinde barındırıyor. Bu 10 kilometrelik alanda insanların hiçbir şeye ihtiyaç duymaması mümkün değil. Burada su bile alamayacak durumda insanlar. O yüzden buradaki sosyal alanların bir an önce açılmasını ve ziyaretçilere hizmet verir hale gelmesi gerekiyor. Turizmciler olarak kötü giden sezonda yerli ve yabancı turistleri çok iyi ağırlamalıyız ki misafir sayılarımız artsın. Yetkililerden ilgi bekliyoruz" dedi.



Turist rehberliği yapan Erhan Narinoğlu ise Pamukkale'de turistlerin hayal kırıklığı yaşadığını ifade ederek, "Son dönemlerde buradaki tesislerin kapalı olması Pamukkale'ye ölü bir hale getirdi. Buraya gelen misafirlerin sıcak soğuk içecekler tüketebileceği herhangi bir alan yok. Turistler ciddi bir para ödüyor içeriye girerken, ancak içeride hiçbir hizmet yok. Turistler bu konuda mağduriyet yaşıyor" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Pamukkale'den görüntü



Turistlerden görüntü



Antik havuzdan görüntü



Hizmete açılmayan sosyal tesislerden görüntü



DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen röp.



Rehber Erhan Narinoğlu röp.



Ziyaretci bir vatandaştan röp.



Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,



========================================