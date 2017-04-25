Yeniden)dha Yurt Bülteni - 1

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1)ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 102'İN YILDÖNÜMÜ: ANZAKLAR, DEDELERİNİ ANDIÇANAKKALE'de, Anzak Çıkarması'nın 102'nci yıldönümünde, Arıburnu önündeki Anzak Koyu'nda Şafak Ayini yapıldı.
1)ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 102'İN YILDÖNÜMÜ: ANZAKLAR, DEDELERİNİ ANDI
ÇANAKKALE'de, Anzak Çıkarması'nın 102'nci yıldönümünde, Arıburnu önündeki Anzak Koyu'nda Şafak Ayini yapıldı. Merasim Kıtası'nın yerini almasıyla başlayan tören öncesinde, yaklaşık bin Anzak, geceden geldikleri koyda, dedeleri için dua etti ve sabaha kadar uyku tutumlarının içerisinde ayini bekledi. Avustralya'nın terör uyarısında bulunmasından dolayı, koya kilometrelerce kala kurulan güvenlik noktalarında sıkı denetimlerde yapıldı. Katılımcıların servislerle koya ulaşımı sağlandı. Konuşmacılardan Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, "Anzakların kestiremedikleri, kendi vatanlarını savunmaya kararlı Türk Ordusu'nun cesaret, disiplin ve azmiydi" dedi. Yeni Zelanda Adalet Bakanı Amy Adams ise "Gelibolu artık bir savaş yeri değil, burada savaşıp ölen yiğit oğullarımızı andığımız bir yer. Gelibolu'da biz asil bir düşmanla savaştık ve onlar zaman içerisinde bizim dostumuz oldular. Artık Türkiye ile omuz omuza duruyoruz ve ölülerimizin savaştaki cesaretlerini anıyoruz" dedi. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda, Arıburnu önündeki Anzak Koyu'nda, yapılan Şafak Ayini öncesinde, Yeni Zelanda ile Avustralya askeri bandosu, müzik dinletisi sundu. Alana kurulan dev ekranlardan savaş ile ilgili belgeseller, savaşa katılan askerlerin anılarının anlatıldığı röportajlar yayınlandı. Şafak Ayini töreni öncesinde, atalarını anlamak için ülkelerinden gelen Anzaklar, soğuk geçen geceden itibaren çıkarmanın yapıldığı topraklarda uyku tulumlarının içinde uyuyarak tören saatini bekledi. Bu arada Avustralya'nın terör uyarısında bulunmasından dolayı, koya kilometrelerce kala güvenlik noktaları kuruldu. Hem jandarma hem de Avustralya ve Yeni Zelanda güvenlik görevlileri bu noktalarda bulundu. Kontrol noktalarında sıkı denetimler yapıldı. Görev kartı bulunmayan kişilerin ve araçların içeriye girmesine izin verilmedi. Katılımcıların da, servislerle ulaşımı sağlandı. Ayin öncesindeki anlatımlarda, Avustralya ve Yeni Zelanda askerinin cesaretleri, dayanıklılıkları ve yardımlaşmalarıyla Anzak efsanesini yarattıkları ifade edildi.
AYİN MERASİM KITASIYLA BAŞLADI
Anzak Çıkarması'nın 102'nci yıldönümünde şafak ayini de, saat 05.30'da, Merasim Kıtası'nın, tören alanına gelmesiyle başladı. Türkiye'yi Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ'ın temsil ettiği ayinde, ayrıca Yeni Zelanda Adalet Bakanı Amy Adams, Avustralya Dış İşleri Bakanı Julie Bishop, asker, sivil yöneticiler, Avustralya ve Yeni Zelandalı askerler ile bine yakın Anzaklı katıldı. Askerlerin ilk ayak bastığı koyda, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın bir kültürü haline getirdiği Şafak ayininde, harekat boyunca hayatını kaybeden Avustralya, Yeni Zelanda ve Türk askerleri için saygı duruşu yapıldı. Yerel dilde, müzik çalındı.
GELİBOLU'DA ASİL DÜŞMANLA SAVAŞTIK
Avustralya Deniz Komutanı Amiral Tim Barret'ın açılış konuşmasını yaptığı törende ülkeler adına da ilk olarak Yeni Zelanda Adalet Bakanı Amy Adams konuştu. Amy Adams, "Bundan yüz iki yıl önce bugün Avustralya ve Yeni Zelanda kolordusunun ilk birlikleri, buradan karaya çıkmaya başladı. Buna oldukça benzeyen soğuk, sert rüzgarlı bir günde kaygı dolu ve bilinmezle yüz yüze olan cesur askerler, krala ve ülkeye hizmet için bu kıyılara çıktılar. Korkularını ve sevdiklerine dair duygularını bir kenara bıraktılar. Yalın bir yiğitlik ve tartışma götürmez bir cesaretle geldiler, önce postallar, hemen ardından dostlar. Sonraki sekiz ay boyunca, yakıcı sıcak ve iliklere işleyen soğuğun, salgın hastalıkların ve savaşın kıyımının ortasında imkansız bir mücadele verdiler. Buraya ayak basanların çoğu için o şafak son şafakları olacaktı. Cesaretleri ve vatan sevgileri onları birleştirmişti. Bunlar Yeni Zelanda ve Avustralya'nın genç oğullarıydı. Çoğu daha çocuktu. Gemilerden inerken burada kazanılacak bir zaferin büyük savaşın süresini kısaltması ümidiyle doluydular. Savaşın dehşetinin nasıl üstesinden geleceklerini ve görevlerini yerine getirip getiremeyeceklerini merak ediyorlardı. Ancak, yerine getirdiler. Bazıları hayatları pahasına. Gelibolu'nun korkutuculuğunun ortasında 17 binden fazla Yeni Zelandalı asker savaştı, 2 bin 700'ü öldü. 5 bine yakını yaralandı. Yirmi altı binden fazla Avustralyalı da bizimle birlikte bedel ödedi" dedi. Gelibolu'daki görevin başarısızlığa uğramış olmasının hiçbir şekilde Anzakların burada başardıklarını ya da sergiledikleri büyük yiğitliği ortadan kaldıramayacağını da vurgulayan Amy Adams, "Gerçekte, çektikleri acıları ve edinimlerini daha da dokunaklı kılar. Bu törende sadece ölenleri anmıyoruz. Hayatta kalanları da anıyoruz. Dayanan ve acı çekenleri ve diğer yerlerde başka savaşlara katılmak için yaşayanları. Çünkü onların içlerine işleyen bu Anzak Ruhu yuvaya getirildi ve bizlerle yaşıyor. Bu cesur erkek ve kadınlar dünyada çatışmanın olduğu, ümidin ise olmadığı yerlere barış götürmek için o ilk Anzakların adımlarını izliyorlar. Ulusumuzu gururlandırıyorlar. Bugün Gelibolu artık bir savaş yeri değil, burada savaşıp ölen yiğit oğullarımızı andığımız bir yer. Ulus algımızın doğduğu ve dostlukların yaratıldığı yer burası. Gelibolu'da biz asil bir düşmanla savaştık ve onlar zaman içerisinde bizim dostumuz oldular. Artık Türkiye ile omuz omuza duruyoruz ve ölülerimizi ve savaştaki cesaretlerini anıyoruz. Evlatlarımızın mezarları başında nöbet tutan Türkleri onurlandırıyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz" dedi.
ATATÜRK'ÜN MEKTUBU OKUNDU
Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında Anzak annelerine hitaben yazdığı mektup, TSK adına Albay Mehmet Bahadır Bozkurt tarafından Türkçe ve İngilizce olarak okundu. Mektubu okumadan önce Albay Mehmet Bahadır Bozkurt, "Kavga içinde dost ve kardeş olunabileceği bu topraklarda gösterildi. Bu nedenle Çanakkale diğer savaşlardan farklıdır ve özeldir. Mazlum milletlere ilham kaynadığı olmasıyla kutsaldır" dedi. Albay Mehmet Bahadır Bozkurt tarafından Atatürk'e ait Okunan mektup şöyle: "Uzak memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar; burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar; gözyaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır"
"ANZAKLARIN KESTİREMEDİKLERİ TÜRK ORDUSUNUN CESARETİYDİ"
Törenin bu bölümünde, Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop konuşma yaptı. Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, "Büyük harbin başlamasından sonra aylar içerisinde binlerce Avustralyalı erkek, uzak diyarlarda savaşmak için orduya katılmak üzere gönüllü oldular ve evlerinden uzaktaydılar. Her çevreden, her kesimden Avustralyalı evlatlar ve babalar, kocalar ve kardeşler, vatansever çağrıya yanıt vermişlerdi. Bütün savaşları bitirmek amacında olan bu savaşın sonunda, bir daha aileleri ve dostları ile bir araya gelmenin neşesini göremeyecek 60 binin üzerinde kişi ölmüştü. Savaş dört uzun yıl sürdü ve Avustralyalılar cesaret, yiğitlik, hüner ve başkalarını da düşünme özellikleri ile Orta Doğu ve Batı Cephesi'ndeki muharebe üstüne muharebelerde kendilerini gösterdi. Ülkemizin imgesi Gelibolu Muharebesi'nde kendine ifade bulmuştur. Anzakların kestiremedikleri, kendi vatanlarını savunmaya kararlı Türk ordusunun cesaret, disiplin ve azmiydi. Kanlı bir açmaz ortaya çıkmıştı" dedi.
Anzakların tarif edilemez koşullara karşı koyduklarını da söyleyen Julie Bishop, "Çünkü dayanıklıydılar. Risk aldılar. Vazgeçmeyi reddettiler. Sekiz aylık bir cehennem sonrası ve 11 bin 400 Anzak öldükten ve 24 bin 100 Anzak yaralandıktan sonra, Aralık 1915'e gelindiğinde Anzakların geri çekilmeleri emredildi. Korkunç bir kayba dayanılmıştı. Sıra dışı bir efsane doğmuştu. Askeri tarihte yeni bir sayfa yazılmıştı, yeni bir millet sınanmış ve tanımlanmıştı. 25 Nisan takvimlerimize en kutsal ulusal gün olarak kazınmıştır. Hükümet kararı ya da emriyle değil, bu müthiş fedakarlığın bizim adımıza, bizim milletimiz için, özgürlüklerimiz, demokratik değerlerimiz ve yaşam tarzımız için yapıldığını derinden anlayan Avustralyalı kuşaklar aracılığıyla kazanmıştır. Bu sabah burada toplandığımızda, ülkemizin karakteri ve kimliğine biçim veren cesaret, dostluk, dayanıklılık ve fedakarlık ruhu olan Anzak geleneğini geçen yüzyıl ve ötesinde taşıyan silahlı kuvvetlerimizin kadın ve erkeklerine saygılarımızı gösteriyoruz. Burada, bu en değerli ve onurlu yerde, Türk halkına bizleri her yıl nezaketle karşılamaları ve ortak tarih ve dostluğumuzu benimsedikleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
ÜÇ ÜLKENİN MİLLİ MARŞI ÇALINDI
Konuşmaların tamamlanmasının ardından ise anma duası yapıldı. Ayin sırasında, ataları için dua eden Anzakların gözyaşı döktükleri gözlendi, ayrıca sessizlik olması için sık sık görevlilerce uyarılarda bulunuldu. Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yanı sıra savaşa katılan ülkelere ait çelenklerin Anzak yazısının bulunduğu kaideye bırakıldı. Şafak ayini, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının çalınması bayraklarının göndere çekilmesiyle sona erdi.
Görüntü Dökümü
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Ayinden görüntü
Anzakların alanda yatan torunlarının görüntü
Askerlerin görüntü
Katılanların görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE,
25.04.2017 - Haber Kodu : 170425006
25.04.2017 - Haber Kodu : 170425007
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2)57'NCİ ALAY İZMİR'DE ANILDI
ÇANAKKALE Zaferi'nde tamamı kahramanca şehit düşen 57'nci Alay şehitlerini anmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde aynı anda '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü' düzenledi. İzmir'de Yaklaşık 100 kişinin katıldığı yürüyüş öncesi katılanlara Çanakkale Savaşı'nda askerlerin içtiği yarma çorbası ikram edildi. Tüm yurtta aynı anda yapılan '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü', İzmir'de de Konak Camii'nde kılınan sabah namazının ardından başlayarak Gündoğdu Meydanı'na kadar sürdü. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı yürüyüşe İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, Gençlik Spor Şube Müdürü Ali Saybaş, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Konak Saat Kulesi Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşünde açılan 102 metrelik Türk Bayrağı Gündoğdu Meydanı'na kadar omuzlarda taşındı.
Etkinliğin amacının gençlerimizdeki tarihi şuurunu dinç ve diri tutmak olduğunu söyleyen İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, "Aynı anda ülkemizin tüm illerinde yapılan 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her sene gerçekleştirdiği bir etkinliktir. Bunu yapmamızdaki amaç, öncelikle gençlerimizdeki tarih şuurunu dinç ve diri tutmaktır. Bu vesileyle de 57'nci Alay'ın önemini gençlerimize anlatmış oluyoruz. Biliyorsunuz Çanakkale Zaferi'nin en önemli unsurlarından biridir 57'nci Alay. Etkinliğimiz aynı zamanda da Çanakkale ruhunu taze tutmak, Çanakkale ruhunu da unutmamak adına yapılmış bir etkinliktir" dedi.
Yürüyüş Gündoğdu Meydanı'nda Çanakkale Şehitleri için okunun Kuran-I Kerim tilavetinin ardından son buldu.
Görüntü Dökümü
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Konak Camii'nden görüntü
Yürüyüşten görüntü
Çorba dağıtımından görüntü
102 metrelik bayraktan görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY/İZMİR,
25.04.2017 - Haber Kodu : 170425008
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3)ORDU'DA KORKUTAN YANGINDA 5 BİNA ZARAR GÖRDÜ
ORDU'nun Altınordu İlçesi'nde kullanılmayan 2 katlı ahşap bina dün gece çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, etrafındaki 4 binada da maddi hasar meydana geldi.
Yangın Altınordu İlçesi'ne bağlı Aziziye Mahallesi Bilal Köyden Sokak üzerinde meydana geldi. Cemalettin B. ile Nizamettin B.'ye ait boş kullanılmayan yarısı ahşap olan 2 katlı binada, yangın çıktı.Yangının kısa sürede büyümesi üzerine alevler etraftaki binalara da sıçradı. Binalarda kalan vatandaşlar ekipler tarafından hızlı şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınarak, çevresindeki binalarda tamamen yanmaktan kurtarıldı. Yanan bina tamamen kullanılmaz hale gelirken, çevresindeki 4 binada da maddi hasar oluştu.Aziziye Mahallesi Muhtarı Selami Akarsu, "Çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok. Yangın fark edilince çevredeki binalardaki vatandaşları hızlı şekilde tahliye ettik. İtfaiye ve polis ekiplerimiz olay yerine gelerek yoğun şekilde çalışma yaptı. Yanan bina tamamen kullanılmaz halde, etrafındaki bazı binalarda da maddi hasar oluştu. Bina boş ve kullanılmayan bir binaydı dedi.Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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-Yangından görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü
Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,
24.04.2017 - Haber Kodu : 170424159
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4)FIRTINA, SİVAS'TA 100'DEN FAZLA BİNANIN ÇATISINI UÇURDU
SİVAS'ta önceki gün etkili olan fırtına nedeniyle kent merkezinde 100'den fazla binanın çatısı uçtu. 16 binanın çatısından kopan parçalar ise 48 araça, 126 bin liralık zarara yolaçtı.Sivas'ta önceki gün sabahın erken saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini artırarak saatteki hızı 95 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle kent merkezinde 23'ü okul binası olmak üzere 100'den fazla binanın çatısı uçtu. Emniyet Müdürlüğü tarafından araçlara yönelik yapılan hasar tespit çalışmasında, 16 binanın çatısından kopan parçanın 48 aracın üzerine düştüğü ve bu araçlarda 126 bin liralık hasar oluştuğu belirlendi.Öte yandan Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, trafik lambaları, reklam tabelaları ve yön levhalarının hasar görmesi nedeniyle gün boyu yaklaşık 200 olaya müdahale etti. Hasar gören binalardaki onarım çalışmalarına da başlandı.
AMATÖR KAMERALARA YANSIDI
Kentte yaşanan fırtına nedeni ile yüzlerce bina ve aracın hasar gördüğü fırtınanın etkisini gösteren anlar amatör kameralara yansıdı. TCDD'ye ait RAY lojmanlarının çatısının komple uçtuğu anlar saniye saniye kaydedildi. Öte yandan kentteki sanayi sitesinde bulunan esnaf dükkanlarının çatılarının da fırtına etkisi ile kalkıp havalandığı anlar da kameralara yansıdı.
Görüntü Dökümü
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-Sanayi dükkanlarının çatılarının uçması
-Apartman çatısının komple havalanması
Haber: SİVAS,
24.04.2017 - Haber Kodu : 170424147
24.04.2017 - Haber Kodu : 170424112
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5)YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN KADINA OTOMOBİL ÇARPTI
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen 39 yaşındaki Gülcan Çelik, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında Elmatepe Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda meydan geldi. Halk otobüsünden inerek evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 39 yaşındaki Gülcan Çelik'e, 37 yaşındaki Mustafa Ayhan'ın kullandığı 67 TV 873 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Çelik, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Ayhan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde halk otobüsünden inen Gülcan Çelik'in yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu yere düştüğü görülüyor. Kaza yerine gelen Elmatepe Mahalle Muhtarı Muammer Arslan, üst geçit yapılması için belediyeye ve karayollarına başvurduklarını belirterek, "Gördüğünüz gibi işte korktuğumuz başımıza geliyor. Geçen gün Potbaşı'nda ölüm oldu." dedi.
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Yaralı kadının ambulansa alınması
-Muhtar Muammer Aslan ile röportaj
-Mahalle halkının tepkisi
-Sürücünün polis eşliğinde yürümesi
-Kaza yapan otomobil
-Kaza anı güvenlik kamerası
Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),
25.04.2017 - Haber Kodu : 170425002
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6)İKİ KAMYONET ÇARPIŞTI, BİRİ APARTMANA, BİRİ DUVARA ÇARPTI: 3 YARALI
KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde çarpıştıktan sonra sürücülerin kontrolundan çıkan iki kamyondan biri istinat duvarına diğeri ise evin bahçesine uçarak apartmanın zemin katında bulunan daireye çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Hamdullah Çelik idaresindeki 11 DA 163 plakalı kamyonet, ara yoldan çıkan Recep Şahvelet idaresindeki 09 JD 322 plakalı kamyonetle çarpıştı. Hamdullah Çelik idaresindeki kamyonet yol kenarındaki istinat duvarına çarptı, diğer kamyonet ise yaklaşık 50 metre yükseklikten apartmanının bahçesine uçarak zemin kattaki daireye çarptı. Kamyonetin çarpmasıyla evde oturan Yıldıray Koşday ve ailesi büyük korku yaşadı. Kazada, Recep Şehvelet ve aynı araçta bulunan Seyhan Özkaya, diğer kamyonette bulunan Muhammet Özen yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sırasında apartmanın doğalgaz hattı ve kutusu hasar görürken, hat kesilerek gaz sızıntısı engellendi. Kamyonetin çarptığı dairenin duvarı ve penceresinin de hasar gördüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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-Duvara çarpan kamyonetten görüntü
-Apartmana çarpan kamyonetten görüntü
-Apartmanın önünde toplananlar
-Hasar gören binadan görüntü
-Detaylar
Haber-Kamera: Nabi YAZICI-Faruk KIYAK/KÖRFEZ(Kocaeli),
24.04.2017 - Haber Kodu : 170424160
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7)VOLKAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AYDIN'ın Bozdoğan İlçesi'nde, sulama kanalına düşerek hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Volkan Aydınlıoğlu, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kemer Hes Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Volkan Aydınlıoğlu, okulunda düzenlenen 23 Nisan kutlamalarına katıldıktan sonra evine dönerken henüz belirlenemeyen bir nedenle dereye düştü. Derede hareketsiz yatan Aydınoğlu'nu gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Aydınoğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
TOPRAĞA VERİLDİ
Aydınlıoğlu'nun cenazesi için dün Konaklı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Bozdoğan Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi, Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, Aydınlıoğlu ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. Talihsiz çocuk, gözyaşları içerisinde Konaklı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Görüntü Dökümü
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Cenazeden görüntü
Volkan Aydınoğlu'nun yakınlarından görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Mehmet Ali CİNTOSUN/BOZDOĞAN(Aydın),
24.04.2017 - Haber Kodu : 170424161
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8)POLİS SİLAH ÇEKEN HIRSIZI AYAĞINDAN VURDU
KOCAELİ'nin Çayırova İlçesi'nde motosikleti çalmaya çalışan 2 polise silah çekti. Polis, 24 yaşındaki M.G.'yi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.Olay, Çayırova Akse Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin otoparkında bulunan motosikleti çalmaya çalışan kişiyi görenler polise ihbarda bulundu. Motosikleti çalmaya çalışan kişi polisin görünce kaçmaya çalıştı. Polisin uyarılarına rağmen kaçan kişi silah çekti. Polis, M.G.'yi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesi ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.G. tedavi altına alındı. M.G.'nin cinayetE teşebbüs dahil 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu, şu anda denetimli serbestlikten faydalanarak dışarıda olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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-Motosikletten görüntü
-Olay yeri inceleme ekibinin araştırma yapması
Haber-Kamera: Haluk TURGUT/ÇAYIROVA(Kocaeli),
24.04.2017 - Haber Kodu : 170424139
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9)KUYUMCUNUN CAMINI KIRIP 2 KİLO GÜMÜŞ ÇALDILAR
ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde kuyumcu dükkanının camını kıran 2 şüpheli yaklaşık 5 bin dolar değerinde 2 kilo gümüş çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasına yakalandı. Manavgat Şelale Caddesi'ndeki Talya Kuyum adlı işyerine 23 Nisan saat 03.00 sıralarında gelen şüpheliler, camı kırıp vitrinde bulunan 2 kilo gümüşü çalarak kaçtı. Çalınan gümüşlerin değerinin yaklaşık 5 bin dolar olduğunu söyleyen işyeri sahibi Mustafa Çelik, kırılan camla birlikte toplam zararının 20 bin liraya yaklaştığını söyledi.
'BENDEN SONRA GELDİLER'
Hırsızların çıkardığı gürültüye üst kattaki komşunun uyandığını ve polisi aradığını anlatan işyeri sahibi Çelik, "Komşumuz polisi aradıktan sonra kimsenin gelmemesi üzerine yeniden arayarak, 'Bakın burada böyle bir olay oldu, kimse gelmedi' diye bir daha aramış. Gece beni güvenlik şirketi aradı, işyerimin elektriğinin kesildiğini söyledi. Ben dükkana gelirken ekip aracını yolda geçtim. Benden sonra geldiler ve 'geçmiş olsun' dedilerö diye konuştu.
ALTINLARA ULAŞAMADILAR
Mustafa Çelik, şüphelilerin camı kırdıktan sonra ilk vitrinde bulunan gümüşleri aldıklarını, daha geride duran altınlara ulaşamadıklarını kaydetti.
GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR
Olay işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kapüşonlu ve yüzü maskeli 2 kişinin kuyum dükkanına geldiği ve çevrede bir süre dolaştığı görülüyor. Bir süre dükkanı kontrol eden şüpheliler bir ara uzaklaşıp yine geliyor. Şüpheliler birkaç defa dükkanı kontrol ettikten sonra işyerinin elektrikleri kesiliyor. Daha sonra güvenlik kamera kaydı da duruyor.
Görüntü Dökümü
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Şüphelilerin kuyum dükkanı önünde dolaşmaları (Güvenlik kamerası)
Şüphelilerin vitrini incelemeleri (Güvenlik kamerası)
Kuyumcunun önünde yapılan çalışma
İşyeri sahibinin açıklaması
İşyerinde önünde vatandaşlar
Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),
24.04.2017 - Haber Kodu : 170424162
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10)ORMANDA BIÇAKLANIP GASP EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ
DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, 31 yaşındaki Fatih Sarıekiz, polise 3 kişi tarafından kaçırılarak gasp edildiğini ve bacağından bıçaklandığı ihbarında bulundu. Hastanede tedaviye alınan Sarıekiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay, Mermer işçisi Fatih Sarıekiz'in dün polisi arayarak Pamukkale'nin Tekke Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda kaçırılıp gasp edildiğini iddia etmesiyle ortaya çıktı. Sarıekiz, üç kişi tarafından kaçırılarak ormanlık alana getirildiğini ve bacağından bıçaklanarak bir miktar parasının gasp edildiğini söyledi. İhbar üzerine polis, Sarıekiz'i yaklaşık bir saat süren arama sonucunda ormanlık alanda yaralı halde buldu. Sağ bacağından bıçaklanan Sarıekiz, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sarıekiz'in kiralık otomobili de ormanda terkedilmiş halde bulundu.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
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Ambulansın hastaneye gelmesinden görüntü
Yaralı Sarıekiz'in acil servise götürülmesinden görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ,
25.04.2017 - Haber Kodu : 170425003
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11)KAYSERİLİ MUHTARIN ÇALINAN MUSLUK İSYANI
KAYSERİ'nin Alparslan Mahallesi Muhtar Fatih Çalışkan, Alparslan Camii'nin ikinci kez musluklarının çalınmasına tepki gösterirken, "Muslukları çalanlar vatana ihanet içindeler" dedi.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki, Alparslan Mahallesi'nde bulunan Alpaslan Camii'ndeki şadırvan ile tuvalet muslukları 2 haftada 2 kez çalındı. Alparslan Mahallesi Muhtarı Fatih Çalışkan, hırsızlık olaylarına tepki gösterdi. Hırsızların muslukları kırarak çaldıklarını ve bu nedenle saatlerce suyun da boşa aktığını belirten Mahalle Muhtarı Çalışkan, "Hem hırsızlık hem de büyük israf olayı var. Muslukları çalanlar vatana ihanet etmişlerdir. Bunun başkan tarifi yok. Hırsızlara sesleniyorum, camilerimizin parklarımızın musluklarını rahat bırakın artıkö diye konuştu. Diğer yandan çalınan muslukların bir kez daha yenisi takıldı.
Görüntü Dökümü
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-Cami şadırvan ve tuvaletinden görüntüler
-Mahalle Muhtarı Fatih Çalışkan'ın açıklamaları
-Detaylar
Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ,
24.04.2017 - Haber Kodu : 170424153
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12)SERADA 2 MİLYONLUK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde jandarmanın bir seraya yaptığı baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 800 kök hint keneviri ele geçirildi.
Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 45 yaşındaki V.A.'nın Kahyalar Mahallesi'nde kiraladığı serada uyuşturucu madde yetiştirdiğini tespit etti. Jandarma, önceki gün saat 05.30 sıralarında V.A.'nın serasına operasyon düzenlendi. Etrafına fasulye dikilerek kamufle edilen serada yapılan aramada 800 kök hint keneviri ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen uyuşturucu madde jandarma ekiplerince seradan söküldü. Gözaltına alınan V.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü
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Sökülen hint kenevirlerinden görüntüler
Uyuşturucu maddelerinden detaylar
Şüphelinin adliyeye gelişi ve adliyeye götürülüşü
Detay uyuşturucu görüntüsü
Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya),
24.04.2017 - Haber Kodu : 170424167
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13)MAHALLELİ, UYUŞTURUCU KULLANAN 4 KİŞİYİ POLİSE TESLİM ETTİ
DÜZCE'de, TOKİ konutlarının arkasındaki ağaçlık alanda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 4 kişi, mahalleli gençler tarafından dövülerek polis ekiplerine teslim edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Çamköy Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Mahalleli gençler, konutların arka kısmındaki ağaçlık alanda oturan 4 kişiye, uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla tepki gösterdi. Toplanan kalabalık, 4 kişiyi tekme tokat dövdü. Bu sırada haber verilmesiyle polis ekipleri geldi. Polisler, kalabalığın arasındaki 4 kişiyi alarak polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin üzerinde yapılan aramada 3'er gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi. Soruşturma sürürken mahalle sakinleri, 4 kişiyi yakaladıkları bölgeyi uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğunu söyledi. Mehmet Yıldırım, "Hergün burada uyuşturucu alıyorlar. Biz bunlardan bıktık. Polis ve jandarma ekiplerine haber verdik. Ancak yeteri kadar denetim yok. Biz de yakaladığımız kişileri polise teslim ettik" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Kalabalığın 4 kişiyi dövmesi
-Polisin, şüpqhelileri kalabalığın arasından alıp araca götürmesi
-Mahalle sakinleriyle röp
-Detaylar
Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,
24.04.2017 - Haber Kodu : 170424168
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14)NİHAL ÖĞRETMEN'İN ÖĞRENCİ KOROSU DERECİK'TE 23 NİSAN'A RENK KATTI
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'nde Koçyiğit Ortaokulu müzik öğretmeni Nihal Salda'nın yetiştirdiği 40'ı kız 50 kişilik öğrenci korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına renk kattı.
Terör olaylarıyla sık gündeme gelen Türkiye-İran ve Irak sınırındaki üçgende bulunan Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi Koçyiğit Ortaokulu'nda görev yapan müzik öğretmeni İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü mezunu ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Nihal Salda, 40'kız 50 öğrenciden oluşan koro yetiştirdi. Şemdinli ilçe merkezinde görevlendirilmesine rağmen Derecik'te kalmayı tercih eden Salda öğretmen'in yetiştirdiği 40'ı kız 50 kişilik öğrenci korosu, 23 Nisan etkinliklerinde de sahne aldı. Koronun okuduğu şarkılar, veliler ve öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.
Görüntü Dökümü
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Kutlamalardan görüntüler
Haber-Kamera: Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ(Hakkari),
24.04.2017 - Haber Kodu : 170424143
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15)57'NCİ ALAY'I ANMAK İÇİN 200 ÇOCUK İZCİ ÇADIR KURDU
DENİZLİ'de, Çanakkale Zaferi'nde tamamı kahramanca şehit düşen 57'nci Alay için Gençlik Merkezi tarafından anma programı düzenledi. Yaklaşık 200 çocuk izcinin çadır kurarak geceyi geçireceği Delikliçınar Yeni Camii önündeki anma etkinliğinde, Çanakkale Zaferi ruhunu yaşayacak.
Denizli Gençlik Merkezi, Çanakkale Zaferi'nde tamamı kahramanca şehit olan 57'nci Alay'ı anma programı düzenledi. Programa katılan Gençlik Merkezi üyesi yaklaşık 200 çocuk izci, gözetmenleri liderliğinde kent merkezindeki Delikliçınar Yeni Camii bahçesinde çadırlar kurdu. Etkinliğe il genelinde faaliyet gösteren izcilik kulüpleri de katıldı. Anma programı, 57'nci Alay şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. İzciler, grup liderlerine izci usulüyle tekmil vererek sayılarını bildirdikten sonra hazırladıkları tiyatro oyununu sahneledi. Geceyi çadırda uyuyarak geçirecek çocukların bazı aileleri de programa katılarak etkinlikleri izledi.
Düzenlenen etkinlikle, kendisinden 5 kat daha büyük bir orduyla mücadele eden atalarımızın, gençlerimizin belleklerinde yer edineceğini belirten Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde yapmış olduğu bu organizasyonu biz biraz daha farklılaştırdık. İzci liderlerimiz ve izcilerimiz kurulan çadırlarda kalacaklar, kız öğrenciler içinde kalacak yer hazırladık. Yaklaşık 200 kişilik izci gurubumuz mevcut. Saat 24.00'a kadar etkinliklerimiz sürecek. Sabah namazının kılınmasının ardından somun ekmeği ve buğday çorbası ikramı yapılacak. 25 Nisan tarihi, 57'nci Alay'ın tamamının şehit düşmesinin yıl dönümü. Şehit düştükleri gün kurban bayramının ilk günüydü. Burada onların yaşadığı o anı o enstantaneyi canlandırmak istiyoruz. Daha sonra duaların edilmesinin ardından saat 08.30'da düzenleyeceğimiz kortej yürüyüşüyle ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz için 15 Temmuz Delikliçınar Medanı'ndan Atatürk Anıtı'na kadar yürüyeceğiz" dedi.
Görüntü Dökümü
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Çadırların kurulmasından görüntü
Çadırdaki çocuklardan görüntü
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan görüntü
Tiyatro oyunu ve izci ailelerinden görüntü
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu röportajı
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ,
25.04.2017 - Haber Kodu : 170425003
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16)ÇOCUKLAR MASALI TİYATRO GÖSTERİSİYLE ÖĞRENİYOR
ESKİŞEHİR'de Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çocuklara masalı öğretmek amacıyla hazırladığı 'Masallarla Öğreniyoruz - Masal Başlasın' projesinin tiyatro galasında tarihi kostümler giyip, ellerine plastik kılıçlar alan ilkokul öğrencileri, 'Mal Hatun, Osman Bey'in Rüyası' adlı tiyatro gösterimini sundu.
Masallarla Öğreniyoruz- Masal Başlasın projesinin tiyatro galası Eskişehir Mehmet Ali Yasin İlkokulu salonunda yapıldı. Galaya Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, müdür yardımcıları, ilçe mili eğitim müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, geçen yıl ana sınıflarında başlatılan projenin bu yıl da ilkokullarda devam edeceğini söyledi. Özen, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Projenin amacı, Eskişehir'de resmi ve özel ilkokullardaki 6-11 yaş aralığındaki öğrencilere eğitsel ve pedagojik değeri olan masalları öğreterek onların milli değerlerimizi tanımalarını sağlamak, tarihimizde unutulmaz değere sahip insanlar hakkında bilgi sahibi olmak, ahlaki ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve özgün masallarımızın tiyatrolaştırılmasında Eskişehir'de ve ülkemizde iyi örnek uygulamaları gerçekleştirmektir. Böylece çocuklarımız milli değerlerimizi öğrenmiş olmakla beraber oyunlar sergileyerek özgüven, kendini ifade etme, topluluk karşısında rahatça konuşma, sosyalleşme, paylaşım, cesaret, gibi duygu ve yeteneklerinin geliştirmesi sağlanacaktır. İlkokullarımız çocuklarımızın güzel davranışların kazandığı yerlerdir. Biz ilkokullarda çocuklarımızı ortaokul ve liselerdeki eğitime hazırlıyoruz."
Yapılan konuşmaların ardından tarihi kostümler giyen, takma bıyık yapıştıran ve ellerine plastik kılıçlar alan öğrenciler 'Mal Hatun-Osman Bey'in Rüyası' adlı tiyatro gösterimini sundu.
Proje kapsamında, 8 -26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Eskişehir'deki ilkokullarda Dede Korkut, Keloğlan, Nasreddin Hoca, Yunus Emre, Karagöz - Hacivat, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli ve Mal Hatun-Osman Bey'in Rüyası, öğrenciler tarafından masallaştırılarak tiyatro gösterimi olarak sunulacak.
Görüntü Dökümü
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-Tiyatro galasına katılanların,
-Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen'in konuşması,
-Sahnenin açılması ve tarihi kostüm giyen öğrencilerin ellerinde kılıçlarla tiyatro oyununu sahnemelerinden çekilen görüntüler bulunuyor
Haber-Kamera: Saadet YÖRÜKÇÜ/ESKİŞEHİR,
24.04.2017 - Haber Kodu : 170424146
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