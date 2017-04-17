Yeniden Belde Statüsüne Kavuşan Kuşu, Yüzde 96.60 ile 'Evet' Dedi

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu Beldesi'nde vatandaşlar hukuk mücadelesini kazanıp yeniden belde statüsüne geçmenin sevinciyle 3 yıl aradan sonra sandıklara gitti. Beldede açılan 4 sandıktan toplam bin 265 evet, 44 hayır oyu çıktı.



Üç yıl önce nüfusu 2 binin altına düştüğü için köy statüsüne getirilen Kuşu beldesi, hukuk mücadelesini kazanarak yeniden belde olma hakkını aldı. 3 Nisan 2107 tarihinde Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'in Kayyum Belediye Başkanı olarak görevlendirilmesi ile Kuşu halkı sandıklara gideceğini belirmişti.



Bin 474 seçmeni bulunan Kuşu'da açılan 4 sandıktan yüzde 96.60'lık oranla bin 265 evet, 44 hayır oyu çıktı. - KÜTAHYA