Yeniçiftlik Mahallesine Yapılan Park Hizmete Girdi

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyanın talimatı ile Yeniçiftlik mahallesi Altıntarla mevkinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan park tamamlandı.



Yapımı tamamlanan parkı yerinde incelemede bulunan Belediye Başkanı İbrahim Uyan, halkın yoğun ilgisi ile karşılaştı. Yeni yapılan parkta, 7'den 70'e mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Uyan, yaptığı konuşmasında, "Sizin sevginiz bana her zaman güç verdi. Bu güçle birlikte çıktığımız hizmet yolunda tüm istek ve ihtiyaçlarınızı planlı çalışmalar dahilinde karşılamaya devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz projelerimizden olan bu parkı da çocuklarımız ve aileleri daha güzel vakit geçirsin diye tamamlayıp hizmetinize sunduk. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.



Başkan Uyan, bölgede bugüne kadar yapılanlar ve yapılacak olan yeni çalışmalar hakkında da vatandaşlara bilgiler verdi - TEKİRDAĞ