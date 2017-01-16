Yeniceköy İlkokulu'nun Minikleri Atatürk Kültür Merkezi'nde

Biga Atatürk Kültür Merkezi atölyeleri misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.



Yeniceköy İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Zerrin Özkan gözetiminde Atatürk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Minik öğrencileri Atatürk Kültür Merkezi Müdürü Türker Pazarcık ve seramik öğreticisi Nagihan Türker karşıladı. Türker, miniklere seramik ile ilgili bilgiler verdi, ardından uygulamaya geçildi. Miniklerin hazırladıkları farklı şekillerde seramikler, kendilerine hediye edildi.



Sınıf öğretmeni Zerrin Özkan, "Daha önce Belediye'nin kreş öğrencilerinin katıldığı etkinlikle ilgili haberleri okumuştum. Öğrencilerimiz için güzel ve farklı bir etkinlik olacağını düşündük" dedi.



Atatürk Kültür Merkezi Müdürü Türker Pazarcık, "17 farklı atölyemizde kurslarımız haftanın 6 günü sürüyor. Atatürk Kültür Merkezimiz yalnızca konferans salonundan ibaret değil. Yaklaşık 1200 kişi haftalık olarak atölye çalışmalarımızdan faydalanıyor. Kültür ve sanat etkinliklerimiz de devam ediyor. Anaokulu öğrencilerimiz için başlattığımız ziyaretler de devam ediyor. Minikler için hem öğrenme hem de eğlenme anlamında faydalı bir etkinlik oluyor. Tüm okullarımızı atölye çalışmalarımıza bekliyoruz" dedi. - ÇANAKKALE