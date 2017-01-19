Yenice Orman İşletme Müdürlüğünden Tatbikat

Yenice Orman İşletme Müdürlüğü tarafından üretim, ağaç kesme, boylama ve standardizasyon tatbikatı yapıldı.



Kızılkaya İşletme Şefliği bölgesinde yapılan tatbikatla ilgili bilgi veren Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, üretim mevsimine girmeden önce gerek iş bilgilerinin tekrarlanması gerek bu yıl uygulayacakları üretim metotları hakkında bilgilendirmek amacıyla tatbikat yaptıklarını belirtti.



Köylülerin de tatbikatla ilgili bilgilendirildiğini ifade eden Beşel, "Bu tatbikat da bunlardan bir tanesi. 2017 yılının ilk tatbikatını Yenice'de yapıyoruz. Tüm personelimize ve köylülerimize kazasız belasız hayırlı, üretim programlarının en yüksek seviyede olduğu bir 2017 yılı diliyorum." diye konuştu.



Tatbikatta, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Pazarlama Şube Müdürü Mehmet Başkan ve Orman İşletme şefi Ahmet Koç tarafından damgada dikkat edilecek hususlar, üretimde verimliliği artırmak, standartlara uygunluk, kaliteli üretim, ürün zayiatlarının en aza indirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konuları ile depoda yapılan iş ve işlemler anlatıldı.



Ayrıca, üretime konu edilen ağaçlar üzerinde kesme ve boylama teknikleri gösterilirken, kesim teknikleri, ağaç kesme ve boylama ile üretimde iş sağlığı ve güvenliği konuları da uygulamalı anlatıldı.



Tatbikata, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Engin Keleş, Yenice Orman İşletme Müdür Vekili Nafiz Akel, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, Üst Birlik Başkanı Sabri Özgün, Orman Muhafaza memurları, üretimde görevli personel ile üretimde çalışan kooperatif başkanları katıldı.