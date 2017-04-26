Yenice Mahallesinden Ekinci'ye Teşekkür

Yenice Mahallesindeki yol yapım çalışmalarından dolayı vatandaşlar Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin talimatlarıyla yol yapım çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin birçok noktasında çalışmalarını bitirme aşamasına getirdi. Belirlenen program ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını yürüten ekipler, merkez mahallelerde alt yapısı tamamlanmış alanlarda kilitli beton parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile kırsal mahallelerde de stabilize yol yapım çalışmalarında sona geldi. Yenice mahallesinde geçtiğimiz günlerde başlayan ve birçok sokakta başlatılan kilitli beton parke taşı döşeme işleminden dolayı mahalleli, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti. Alt yapısı tamamlanmış sokaklardaki kilitli beton parke taşı döşeme işleminde sona gelen ekipler çalışmalarına hava şartlarının düzelmesiyle daha da hız verdi. Yenice mahallesinde yapılan çalışmalardan dolayı mahalle muhtarı Muhittin Göktaş ve vatandaşlar Eyyübiye Belediyesine teşekkür ettiler.



Muhtar Göktaş," Uzun yıllardır mahallemizde devam eden sorunlar sağ olsun Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile son buldu. Daha önce zor şartlar altında tozdan çamurdan dolayı sıkıntılar yaşıyorduk. Mahallemizin birçok sorunu çözüldü. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye, Eyyübiye Belediyesi personeline teşekkür ederiz." dedi. - ŞANLIURFA