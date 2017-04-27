Yenice Köylerinden Alt Yapı Çalışmaları Başladı

Çanakkale ili Yenice ilçesi Başkoz, Yeniköy ve Pazarköy'lerinin alt yapı ve içme suyu çalışmaları başladı. Kırsal kalkınmaya önem verdiklerini belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan yatırımlar hakkında açıklamalar yaptı.



Köylere yatırımların devam ettiğini belirten Turan, "Yenice'ye bağlı Başkoz, Yeniköy ve Pazarköylerinin alt yapı çalışmalarına başladık. Çanakkale'miz gelişen bir şehrimiz. O yüzden aynı gelişmeyi köylerimizde yakalamak istiyoruz. Yapılacak olan çalışmaların toplam ihale bedeli 451.870.095 TL. Çalışmaların tamamlanmasıyla beraber Başkoz köyümüz 100m3 su deposuna ve daha nitelikli içme suyu hizmetine sahip olacaktır. Yeniköy alt yapı çalışmaları tamamlanmak üzere. Alt yapı ve içme suyu çalışmaları ile köylerimizin sorunları ciddi anlamda çözülecek. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi, köylerimizin kalkınmasını önemsiyoruz. Çanakkale'mizin tüm köylerini alt ve üst yapı ihtiyaçları giderilmiş şekilde görmek en büyük arzumuz" dedi. - ÇANAKKALE