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Yenice Kaymakamı Görevine Başladı

Yenice Kaymakamı Görevine Başladı

Karabük’ün Yenice ilçesine atanan Kaymakam Muhammet Fatih Demirel, görevine başladı.

Yenice Kaymakamı Görevine Başladı

Karabük'ün Yenice ilçesine atanan Kaymakam Muhammet Fatih Demirel, görevine başladı.

Kaymakam Demirel, ilçenin tüm kamu personelleriyle Yenicelilerin hizmetinde olacağını belirterek, kapılarının tüm Yenicelilere her zaman açıktır olduğunu söyledi. - KARABÜK

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