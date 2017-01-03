Karabük'ün Yenice ilçesine atanan Kaymakam Muhammet Fatih Demirel, görevine başladı.
Kaymakam Demirel, ilçenin tüm kamu personelleriyle Yenicelilerin hizmetinde olacağını belirterek, kapılarının tüm Yenicelilere her zaman açıktır olduğunu söyledi. - KARABÜK
Yenice Kaymakamı Görevine Başladı
Karabük’ün Yenice ilçesine atanan Kaymakam Muhammet Fatih Demirel, görevine başladı.
Karabük'ün Yenice ilçesine atanan Kaymakam Muhammet Fatih Demirel, görevine başladı.
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