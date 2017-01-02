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Yenice Kaymakamı Demirel Göreve Başladı

Yenice Kaymakamı Demirel Göreve Başladı

Yenice ilçesine atanan Kaymakam Muhammet Fatih Demirel, görevine başladı.

Yenice Kaymakamı Demirel Göreve Başladı

Yenice ilçesine atanan Kaymakam Muhammet Fatih Demirel, görevine başladı.

Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük'ün güzel ilçesi Yenice'de bugün itibarıyla göreve başladığını söyledi.

İlçenin tüm kamu personelleriyle Yenicelilerin hizmetinde olacağını belirten Demirel, "Yeniceli hemşehrilerimize kapılarımız her zaman açıktır." dedi.

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