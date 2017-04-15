Yenice Jandarma Karakol Komutanı Fetö'den Gözaltına Alındı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Yenice Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Halil Tek gözaltına alındı.



15 Temmuz darbe girişimin ardından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı FETÖ/PDY operasyonları sürüyor. Bu kapsamda Savcılık, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Jandarma Komutanı Teğmen Halil Tek için yakalama kararı çıkardı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, dün gece saatlerinde Teğmen Halil Tek'i evinde göz altına alarak, emniyete götürdü. - MERSİN