Yenice'den Halep'e 2 Tır Yardım Malzemesi Gönderildi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ilçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesinin birlikte düzenledikleri yardım kampanyası ile toplanan 2 tır dolusu yardım malzemesi Halep'e gönderildi.



Yenice ilçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesinin birlikte düzenledikleri 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' yardım kampanyası ile toplanan Kömür, Sıvı yağ, Sabun, Bulaşık ve Çamaşır Deterjanı, Çocuk Bezi ve yiyecek malzemeleri 2 tır ile yola çıktı. İlçe Müftüsü Derviş Orhan, "Şuan Halep'te son olaylardan sonra 350 bin Müslüman kardeşimiz muhacir durumdalar. Yerlerinden ve yurtlarından edilmiş vaziyettedirler. Yenicemiz yoğun kış şartlarına rağmen köylerimizden, kasabamızdan ve mahallelerimizden Halepli kardeşlerimize 80 bin TL'lik gıda, 16 bin TL'lik de kömür yardımı toplandı" dedi. Yenice Reyhan Bodur Anadolu Lisesi öğrencilerinin harçlıklarından biriktirerek aldıkları 600 TL'lik gıda maddesini kapmaya bağışladığını belirten Müftü Orhan "Yardım kampanyasına katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. Merkez Çarşı Camii önünde düzenlen törene Yenice ilçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal ve vatandaşlar katıldı. Tören sonunda ilçe müftüsünün yaptığı duanın ardından ile 2 Tır dolusu yardım yola çıktı. - ÇANAKKALE