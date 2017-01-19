Yenice'de Z-Kütüphane Açıldı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, Ülkü Ortaokulu'nda Z-Kütüphane (zenginleştirilmiş kütüphane) açıldı.



Açılışta konuşan Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Z-Kütüphanesinin okuma zevki uyandıracağını söyledi.



Öğrencilerin, profesyonelce tasarlanmış bir ortam sayesinde her zamankinden daha fazla okumaya ve araştırmaya yöneleceklerini ifade eden Kaymakam Demirel, "Zenginleştirilmiş kütüphanenin yapım aşamasında emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Yenice'nin zaten başarılı olan öğrencilerinin başarılılarının yükseltilmesine önemli bir katkı sunmasını temenni ediyoruz. İnşallah Yenice'ye hayırlı olur." diye konuştu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden ise, kütüphanenin içerisinde bilgisayardan elektronik eğitim materyallerine, internetten zeka oyunlarına kadar çocukların ilgisini çekebilecek birçok hizmetin olduğunu belirtti.



Açılan Z-Kütüphane'de bin 200 adet kitap bulunduğu kaydedildi.