Yenice'de Sağlık Çalışmaları

Yenice Devlet Hastanesi, geçen yıl 58 bin 372 kişiye hizmet verdi.



Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yenice Devlet Hastanesinde 2016 yılında 58 bin 372 hastaya bakıldı. Bunlardan 21 bin 275'i polikliniklerden hizmet alırken, 37 bin 97'i ise acil servise başvurdu.



Hastanede, 3 uzman, 7 pratisyen ve 2 diş hekimi olmak üzere toplam 12 doktor görev yapıyor.