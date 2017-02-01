Yenice'de Muhtarlar Toplantısı

Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, muhtarlarla toplantı yaptı.



Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıya, ilçeye bağlı 33 köy muhtarı ve daire amirleri katıldı.



Köy muhtarlarına yatırımlar hakkında bilgi veren Demirel, muhtarlara tek tek söz hakkı vererek sorunlarını dinledi.



Demirel, burada yaptığı konuşmada, çözülebilecek köy sorunlarını kısa sürede halledeceklerini çözemeyeceklerini de değerlendirip imkanlar ölçüsünde çözüme kavuşturmak için girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.