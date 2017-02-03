Yenice'de "Mantar Yetiştiriciliği" Kursu

Yenice Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İŞKUR tarafından ortaklaşa Akmanlar köyünde verilen Mantar Yetiştiriciliği Kursu'nu tamamlayanlara belgeleri törenle verildi.



Köyde bulunan Sosyal Tesisler'de yapılan törene, Kaymakam Muhammet Fatih Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Rahmi Kanat, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erol Köseoğlu ve köylüler ile kursiyerler katıldı.



Demirel, 20 kursiyere belgelerini vererek onlarla sohbet etti.