Yenice'de Geçen Yıl 146 Kişi Evlendi

Yenice'de 2016 yılında 146 çiftin dünya evine girdiği bildirildi.



Yenice ilçe Nüfus Müdürü Mevlüt Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl ilçede 146 çiftin evlendiğini söyledi.



Ölüm ve doğum oranlarına da deği·nen Koca, "İlçede 2016 yılında 154 kişi doğdu, 96 kişi hayatını kaybetti. Evlenme sayısı 146, boşanma sayısı ise 34 oldu. 1 kayıt düzeltme işlemi yapılırken, bin 672 kişiye nüfus cüzdanı, 7 bin 943 kişiye nüfus kayıt örneği, bin 469 kişiye adres beyanı verildi. Yerleşim yeri belgesi alan kişi sayısı ise 4 bin 603 oldu." dedi.



Koca, yeni kimlik kartları başvurularının başladığını sözlerine ekledi.