Yeni Zigana Tünelinde 24 Saat Süren Çalışmalar Sonucunda 3 Bin Metreye Ulaşıldı

Gümüşhane'de 2017 yılının ikinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Okay Memiş başkanlığında gerçekleştirildi.



Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, GTSO Başkanı İsmail Akçay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile kurul üyeleri katıldı.



"Daha ulaşılabilir bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz"



Toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada Gümüşhane'de 2017 yılında kamu kuruluşlarının 4 milyar 29 milyon 284 bin TL tutarlı 301 projesi bulunduğunu kaydeden Vali Memiş, "Ulaşılması zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Son 14 yılda ilimiz 6,5 milyar lira gibi nüfusuyla orantılandığında en fazla yatırım alan bir il. Özellikle karayollarında Türkiye'de emsali görülmemiş bir atak yapıldı. Dağlar delindi, yollar duble oldu insanlar birbirine kavuştu. DSİ'nin gölet inşaatları da devam ediyor. 500 bin dönüm araziyi sulanabilir araziye çeviriyoruz. Daha ulaşılabilir bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2019 sonunda Zigana tüneli açılması ve diğer duble yolların bitmesiyle limana olan mesafemiz 40 dakilaya iniyor. Denize ulaşımımız bizim için ve çevre illerimiz için çok önemli. Deniz demek ticaret demek. En ücra ilçemizden bir saatte Trabzon'a ulaşacağız. Bunlar bizi çok mutlu eden yatırımlar" dedi.



"DSİ tarım ve hayvancılığa, milli parklar turizmimize çalışıyor"



Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın da Gümüşhane'de takdire şayan çalışmaları olduğunu kaydeden Vali Memiş, "DSİ tarım ve hayvancılığa, milli parklar turizmimize çalışıyor, minnettarız. Gümüşhane halkı adına yatırımcı kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Gümüşhane devletine, milletine, vatanına, bayrağına, anayasal sistemine bağlı bir vatandaş kitlesinden oluşuyor. Onun için ne kadar hizmet etsek azdır vatandaşlarımıza" diye konuştu.



"Salyazı havalimanı için kestirme yol lazım"



Salyazı havalimanın ihalesinin bu yıl yapılması konusunu takip ettiklerini dile getiren Vali Memiş, önümüzdeki günlerde Köse'ye Salyazı havalimanı için heyet geleceğini belirterek. "Bu da bizim ilimiz için çok önemli. İl merkezinin Salyazı havalimanını kullanabilmesi için bize kestirme yol lazım. Bu yönde Karayolları'nın bir çalışma yapmasını istiyoruz. 40 dakikada Trabzon'a ulaşırken, 20 dakikada Salyazı'ya ulaşabilmeliyiz" ifadelerini kullandı.



Toplantıda daha sonra yatırımcı bölge müdürleri kürsüye gelerek sunum eşliğinde yapılan ve yapılacak olan çalışmaları aktardı. DSİ 22.Bölge Müdürü Oğuz Kasap, kurumunun Gümüşhane'deki yatırımların tutarının 1,1 milyar TL'yi bulduğunu ve toplam 76 proje yürüttüklerini belirterek, Bahçecik barajının KİK sürecinin sona ermek üzere olduğunu, Harşit çayı ıslah projesinin 2.etap ihalesinin önümüzdeki ay yapılacağını söyledi.



Yeni Zigana tünelinde gece gündüz çalışılıyor: 3 bin metreye ulaşıldı



Karayolları 10.Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ise dünyanın en uzun ikinci, Avrupa'nın en uzun karayolu tüneli olan yeni Zigana tünelinde tek tüpte 3 bin metrelik mesafeye ulaştıklarını ve çalışmaların 24 saat esasına göre devam ettiğini söyledi.



"Gümüşhane-Geçit arası bu yıl sonuna kadar bitecek"



Kürtün kavşağındaki heyelanla ilgili büyük bir proje hazırladıklarını önümüzdeki günlerde burada çalışmanın başlayacağını kaydeden Bayramçavuş, "Gümüşhane-Kale arasında sorunlarımız var. Parasını verdiğimiz halde çıkaramadığımız evler bize engel oluyor. Tekke şehir geçişini de biraz genişletmek istiyoruz. Gümüşhane-Tekke arasını bağlayacağız. Tekke'den sonra olan 13 kilometrelik kesimde de Yağmurdere kavşağı hariç tamamlayacağız. Gümüşhane'den kontağı açan Geçit köyüne kadar olan 25 kilometreyi bölünmüş olarak gidecek bu yıl sonuna kadar" dedi.



Vauk ve Pekün tünelleri başlayacak



Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk tünelinin ihalesinin yapıldığını, 7 bin 500 metrelik çift tüp olarak 2 parça halinde tünelin yapılacağını kaydeden Bayramçavuş, Kelkit-Erzincan yolundaki Pekün tünelinin de ihalesiyle ilgili hazırlıkların devam ettiğini, buraya da 6,5 kilometre uzunluğunda tünel yaprak zaman alan tepeleri ortadan kaldıracaklarını söyledi.



İkisu-Şiran yolundaki Tersun dağı tünelinin 66 kilometreyi 49 kilometreye düşürecek güzel bir çalışma olacağına değinen Bayramçavuş, "Gerekli takipler yapılıyor. Bizde ön çalışmalarımızı yapıp gönderdik. Yağmurdere yolu çok hızlı ilerliyor. Salyazı havalimanına ulaşıma sağlayacak yolun karayolları standartlarında yapılması elzem halini aldı. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili çalışmalara başlıyoruz" diye konuştu.



"Karakol köprüsünü tarihi kalıntılar durdurdu"



Kent merkezinde "Karakol köprüsü" olarak bilinen ve bir türlü restorasyonu tamamlanamayan tarihi köprüyle ilgili açıklama yapan Bayramçavuş, şunları söyledi: "Geçen sene yılın ortasından sonra orada yaptığımız çalışmalar sırasında bir takım tarihi kalıntılar çıktı bizde kurula bildirdik. Kurul hemen işi durdurdu. 1 yıla yakındır bir şey yapamıyoruz. Kurul konuyu Ankara'ya aksettirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü projesini hazırlatıyor bu ay ki toplantısına yetiştiriyor. Kurulun müsaadesi olmadan çalışamayız."



Toplantı diğer kurum müdürlerinin sunumlarını gerçekleştirmesinin ardından sona erdi. - GÜMÜŞHANE