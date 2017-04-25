Yeni Zelanda'dan Haka'lı Anma Töreni
Yeni Zelanda'dan Haka'lı anma töreniBALIKESİR - Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı kapsamında, Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda bulunan Yeni Zelanda Anıtı'nda tören düzenlendi.
Yeni Zelanda'dan Haka'lı anma töreni
BALIKESİR - Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı kapsamında, Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda bulunan Yeni Zelanda Anıtı'nda tören düzenlendi.
Törene, Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Yeni Zelanda Adalet Bakanı Amy Adams, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Jonathan Curr, çok sayıda yerli ve yabancı yetkili ile Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşları katıldı.
Törene katılanlar, Yeni Zelanda'nın yerli halkının "Karanga" seremonisiyle karşılanarak alana giriş yaptılar.
Ağıt seremonisi başlayan, saygı duruşunda bulunulmasıyla devam eden törende Yeni Zelanda Adalet Bakanı Amy Adams, bir konuşma yaptı.
Törende, savaşta ölen Yeni Zelandalı askerler için edilen duaların ardından, Yeni Zelandalı askerler tarafından kahramanlık şarkıları söylendi.
Törene katılan ülke temsilcilerinin anıta çelenkler bırakması ardında saygı duruşunda bulunuldu. Törende daha sonra İstiklal Marşı ve Yeni Zelanda Milli Marşı çalındı. Tören, Yeni Zelanda askerlerince gerçekleştirilen haka gösterisiyle sona erdi. Haka gösterisine izleyicilerinde katıldığı gözlendi.
(EME-