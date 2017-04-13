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Yeni Zelanda'da Son 50 Yılın En Kötü Hava Şartları
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Yeni Zelanda'da Son 50 Yılın En Kötü Hava Şartları

Tropikal Cook Kasırgası'nın tehdidi altındaki ülkede son 50 yılın en kötü hava şartları yaşanıyor.

Yeni Zelanda'da Son 50 Yılın En Kötü Hava Şartları

Tropikal Cook Kasırgası'nın tehdidi altındaki ülkede son 50 yılın en kötü hava şartları yaşanıyor.

Kaynak: Dunya.com

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Yeni Zelanda, Kasırga