Yeni Zelanda'da Son 50 Yılın En Kötü Hava Şartları
Tropikal Cook Kasırgası'nın tehdidi altındaki ülkede son 50 yılın en kötü hava şartları yaşanıyor.
Tropikal Cook Kasırgası'nın tehdidi altındaki ülkede son 50 yılın en kötü hava şartları yaşanıyor.
Kaynak: Dunya.com
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