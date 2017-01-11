Yeni Zelanda Başbakanı English'in Avrupa Temasları

Yeni Zelanda Başbakanı Bill English'in, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle ticaret ve güvenlik konularını görüşmek üzere çıktığı Avrupa turunda AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya geldiği bildirildi.
John Key'in istifası üzerine iktidardaki Ulusal Parti bünyesinde yapılan oylamada başbakanlığa seçilmesinin ardından ülkesi ile AB arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen English'in Avrupa temasları başladı.
Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Dışişleri Bakanı Murray McCully ve Ticaret Bakanı Todd McClay'in eşlik ettiği English, AB'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'deki merkezinde Tusk ve Juncker ile ayrı ayrı görüştü.
Tusk ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan English, Yeni Zelanda ile AB arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerini bu yıl içinde başlatmaya kararlı olduklarını ifade etti.
Yeni Zelanda ile AB arasında yapılacak serbest ticaret anlaşmasının her iki taraf için de ekonomik yararlar sağlayacağını vurgulayan Tusk ise bu iş birliğinin sürdürülebilir büyüme, yatırım ve istihdamı artıracağını belirtti.
English-Juncker görüşmesi
Brüksel'deki ikinci görüşmesini Juncker ile gerçekleştiren English, bu toplantıyı sosyal paylaşım sitesinden duyurdu.
English, "AB ve Yeni Zelanda, Pasifik'teki gelişmelerden iklim değişikliğine birçok alanda birlikte çalışmaktadır. Juncker ile görüşmelerde bulunmak üzere bir araya geldik." ifadesini kullandı.
Görevine geçen ay başlayan Bill English yönetimindeki Yeni Zelanda hükümeti, ilk uluslararası icraatını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerinin "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden tasarıyı konseye sunan ve eve oyu kullanan ülkelerden biri olarak geçekleştirmişti. Tasarının oylanması öncesi ve sonrasında İsrail'in hedefi haline gelen Yeni Zelanda, İngiltere ve AB ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Dünyanın 53'üncü büyük ekonomisine sahip Yeni Zelanda, 2015 yılı verilerine göre AB ile ticareti olan ülkeler arasında 8,1 milyar avroluk ticaret hacmiyle 50'nci sırada yer alıyor.
Yeni Zelanda Başbakanı English'in Avrupa Temasları
Yeni Zelanda Başbakanı Bill English'in, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle ticaret ve güvenlik konularını görüşmek üzere çıktığı Avrupa turunda AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya geldiği bildirildi.
Yeni Zelanda Başbakanı Bill English'in, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle ticaret ve güvenlik konularını görüşmek üzere çıktığı Avrupa turunda AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya geldiği bildirildi.