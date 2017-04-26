Yeni Zelanda Adalet Bakanı Adams: 'Türkiye'nin Gösterdiği Uzlaşı Dünyaya Ders'

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Yeni Zelanda Adalet Bakanı Amy Adams, Türkiye'nin kendilerini Çanakkale'de büyük bir misafirperverlikle karşıladığını belirterek, "Türkiye'nin bize geçmişte kalmaktansa uzlaşarak bir araya gelmek için daha fazla nedenimiz olduğunu göstermesi bütün dünya ülkeleri için bir ders. Daha fazla ülke bunu yapabilseydi dünya daha güzel bir yer olurdu." dedi.



Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü anma törenlerine katılmak için Türkiye'ye gelen Adams, Türkiye ve Yeni Zelanda halklarının 1915'te Çanakkale'de paylaştığı ortak değerleri AA muhabirine değerlendirdi.



Adams, ülkesinde sıklıkla adı geçen Gelibolu'ya gelerek 102 yıl önce yaşananlara sahne olan yerleri kendi gözleriyle görmenin ayrıcalık olduğunu belirtti.



Çanakkale'de çarpışan tarafların ülkeleri için mücadele etmenin önemini keşfettiklerini ve savaş alanında çok üzücü büyük kayıplar verildiğini ifade eden Adams, "Şimdi bir araya geliyoruz, birçok şeyi paylaşıyoruz. O zamanlar birbirimize karşı savaşıyorduk ama şimdi bir araya gelip o acıyı ve tarihi paylaşıyoruz." diye konuştu.



Adams, Gelibolu'da düzenlenen Anzak anma törenlerine katılmak için her yıl yüzlerce Yeni Zelandalının Türkiye'ye gelmesine ilişkin şunları kaydetti:



"Ülkelerimiz arasındaki mesafe, birinin seyahat edebileceği en uzak mesafe kadar. Benim buraya gelmem yaklaşık 23 saat sürdü, birçok kişi için bu süre 23 saati de aşıyor. Öğrendiğim son rakamlara göre en az 250 Yeni Zelandalı bu yıl törenleri izlemek için kaydoldu. Bu sayı daha fazla da olabilir. Burası Yeni Zelandalılar için çok özel bir yer. Bizi buraya getiren şey ise şu: Burası bir ülke olduğumuzu, inandıklarımız için mücadele vermenin ne demek olduğunu ve savaşın temelinde gençlerin ölümünün yattığını anladığımız yer."



Çanakkale'de çarpışan milletlerin torunlarına bıraktığı en değerli mirasın ülkeleriyle gurur duymak ve vatan hizmeti olduğunu vurgulayan Adams, "O gençlerin ülkeleri için ortaya koyduğu hizmetler gurur verici. Bizler de bundan ders çıkardık. Hepimiz, ülkemize hizmet etmenin ve çocuklarımıza, torunlarımıza daha iyi bir gelecek bırakmanın ne anlama geldiğini fark ettik." ifadesini kullandı.



Adams, Türkiye'ye ve Türk halkına misafirperverlikleri için teşekkür ederek, "Buraya geldiğimizde böylesi sıcak bir misafirperverlikle karşılanmak inanılmaz. Türkiye'nin bize geçmişte kalmaktansa uzlaşarak bir araya gelmek için daha fazla nedenimiz olduğunu göstermesi bütün dünya ülkeleri için bir ders. Daha fazla ülke bunu yapabilseydi dünya daha güzel bir yer olurdu." dedi.