Yeni Yusufeli"De Yüzde 72'lik Fiziki Gerçekleşme

BAYRAM SARAYOĞLU - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerin altyapı çalışmalarında yüzde 72 fiziki gerçekleşme sağlandı.



Artvin'de yapımı tamamlandığında 270 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'in temeli, 26 Şubat 2013'te atıldı.



Tamamlandığında ülke ekonomisine yılda yaklaşık 450 milyon liralık katkı sağlaması hedeflenen Yusufeli Barajı ve HES'in göl alanı içerisinde kalacak Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yerleşim yeri altyapı çalışmalarına ise Temmuz 2015'te başlandı.



Genel altyapı işleri kapsamında 19 kilometre temel trafik yolu, 6 kilometre beton kilit parke kaplamalı yaya yolu, yol ve adaların tesviyesi için 7 milyon metreküp kazı ve 1,2 milyon metreküp dolgu, 13 kilometre kanalizasyon hattı, 12 kilometre yağmur suyu hattı, 14 kilometre içme suyu hattı, 4 içme suyu deposu, 2,5 kilometre uzunluğunda kutu menfez, elektrik ve telekom altyapı işleri ile 1,5 milyon metreküp dolgu barajı ve baraj arkası dolgusu bulunuyor.



Artvin Valisi Ömer Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temeli 26 Şubat 2013'te atılan Yusufeli Barajı ve HES'ten, 1 ilçe, 19 köy arazisi ve yerleşim yerinin etkilendiğini, Yusufeli ilçesi ve 6 köyün yerleşim yerinin tamamen su altında kaldığını söyledi.



Yusufeli yeni yerleşim yerinde çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü dile getiren Vali Doğanay, Yansıtıcılar-Sakut Deresi mevkisinde arazi koşullarından dolayı yeni yerleşim yerinin 3 bölgeden oluşacağını ve planlamada her bölgenin ihtiyacını karşılamak için konut, sağlık, eğitim, ticaret, dini tesis alanlarının olacağını belirtti.



Vali Doğanay, Yusufeli yeni yerleşim yerinde bugüne kadar 7 milyon 160 bin metreküplük kazı ve 5 milyon 450 bin metreküplük dolgu imalatı yapıldığını ifade ederek, "Yeni yerleşim yeri altyapı çalışmalarının yapıldığı arazinin jeolojik özelliklerinden dolayı gerçekleştirilen patlatmalı kazı çalışmalarında bugüne kadar yaklaşık 2 bin 900 tonluk patlayıcı madde kullanılmıştır." dedi.



Yerleşim yerinde altyapı çalışmalarında yüzde 72 fiziki gerçekleşme sağlandığını kaydeden Doğanay, mevcut arazide 3 farklı bölgede yükleniciye ait makine parkına bağlı 35 ekskavatör, 8 vagon drill, 60 kamyon, 5 paletli dozer, 5 lastikli yükleyici ve 4 silindir marifetiyle inşaat faaliyetlerinin devam ettiğini anlattı.



"İhale çalışmalarına başlandı"



Vali Doğanay, yeni yerleşim yerinin 132 hektarlık alana kurulacağını ve altyapı çalışmalarının 2017 yıl sonu itibarıyla bitirilmesinin planlandığını belirterek, şöyle devam etti:



"Onaylı halihazır haritalar üzerine yeni yerleşim yerinin imar planları yapılarak TOKİ Başkanlığınca tasdik görmüştür. Onaylanan imar planı açıklama raporunda mekansal planın sayısal boyutu olarak 1. bölge alanları toplamı 46 hektar, 2. bölge alanları toplamı 30 hektar, 3. bölge alanları toplamı 15 hektar olarak belirlenmiştir. Onaylı imar planında yaklaşık 44,61 hektar olan kamu binaları, sosyal donatılar ve konut alanlarına 16,6 hektar kazı ile elde edilen ada alanları ilave edilerek, yaklaşık yüzde 37'lik artış sağlanmıştır. Ayrıca onaylı imar planında yaklaşık 25,20 hektar olan park ve rekreasyon alanlarına, oluşturulan ilave dolgu alanı projeleriyle 33,3 hektar eklenerek, yaklaşık yüzde 132'lik artış sağlanmıştır. Onaylı imar planında kullanılabilir alanları toplamı 69,81 hektarken DSİ tarafından yapılan proje çalışmaları ve revizyonlar sonucu bu miktar 119,71 hektara çıkarılmıştır."



Bölge mimarisi ve arazi yapısına uygun hazırlanan 4 ana tip konut projesinde yaklaşık 2 bin 500 konut inşa edileceğine dikkati çeken Vali Doğanay, Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim yerine temin edilecek içme ve kullanma suyu projesi çalışmalarının tamamlandığını ve ihale çalışmalarına başlandığını söyledi.



Vali Doğanay, yeni Yusufeli ilçe merkezinin, göl manzarası ve mimarisiyle Türkiye'nin örnek ilçelerinden biri olacağını sözlerine ekledi.