Yeni Yönetim Sistemi Konut Sektörü İçin Bir Fırsat"

Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, 16 Nisan halk oylaması sonuçlarına ilişkin, "Türkiye'nin yeni yönetim sistemi konut sektörü için de büyük bir fırsattır. Başkanlık sisteminin gücünü arkamıza alarak ülkemizin şanlı bayrağını sadece Türkiye'deki projelerin çatısında değil, Avrupa'nın başkentlerindeki inşa edeceğimiz projelerle de en iyi şekilde temsil etmeliyiz." ifadelerini kullandı.



Demir yaptığı açıklamada Türkiye'yi güzel günlerin beklediğinin altını çizerek, hem iç politika hem de dış politikada daha da söz sahibi bir ülke olunacağını kaydetti.



Ülkenin yorucu bir seçim maratonunu daha geride bıraktığını aktaran Demir, "Türkiye, sağlam istikrarı bir kez daha onayladı. Başkanlık sistemiyle birlikte hem iç politika hem de dış politikada artık daha söz sahibi olacağımız günler göreceğiz. Böylece yasama ve yürütme süreçleri daha da hızlanacak. Artık her alanda şaha kalkan bir Türkiye görecek ve tüm dünyaya izlettireceğiz. Yeni sistemle birlikte artık gücü olmayan hükumetleri, koalisyon hükumetlerini ve siyasi sıkıntıları geride bırakmış olduk. Referandum sonucu ile birlikte hayata geçirilecek yeni sistemin sadece konuta değil, Türkiye'nin ekonomisine de olumlu yönde katkı sağlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kentsel dönüşüme pozitif katkıda bulunacağını kaydeden Demir şöyle devam etti:



"Başkanlık sistemiyle birlikte konut sektöründeki ağır aksak ilerleyen başta kentsel dönüşüm olmak üzere birçok sorunun önünün açılacağını öngörüyorum. Bizler de konut sektöründe üzerimize düşen görevi ülkemiz için yapmalıyız. Türkiye'nin yeni yönetim sistemi konut sektörü için de büyük bir fırsattır. Başkanlık sisteminin gücünü arkamıza alarak ülkemizin şanlı bayrağını sadece Türkiye'deki projelerin çatısında değil, Avrupa'nın başkentlerindeki inşa edeceğimiz projelerle de en iyi şekilde temsil etmeliyiz."