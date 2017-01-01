Yeni Yılın İlk Saatlerinde Lüks Araç İçinde Ölü Bulundu (2)

ÖLDÜRÜLMÜŞ



Adana'da, 2017'nin ilk saatlerinde lüks bir otomobilin içinde başından tabancayla vurulmuş bulunan Korkut Özgün'ün cinayete kurban gittiği belirlendi. Otomobilin sürücü koltuğunda öldürülen Korkut Özgün'ün cinayetine karıştığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.



Özgün'ün içinde öldürüldüğü aracın güzellik merkezi çalıştıran eşinin üzerine kayıtlı olduğu belirtilirken, gözaltındaki 3 kişinin sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde devam ediyor.



Salih ÜÇTEPE/ADANA, -