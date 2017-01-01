ÖLDÜRÜLMÜŞ
Adana'da, 2017'nin ilk saatlerinde lüks bir otomobilin içinde başından tabancayla vurulmuş bulunan Korkut Özgün'ün cinayete kurban gittiği belirlendi. Otomobilin sürücü koltuğunda öldürülen Korkut Özgün'ün cinayetine karıştığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Özgün'ün içinde öldürüldüğü aracın güzellik merkezi çalıştıran eşinin üzerine kayıtlı olduğu belirtilirken, gözaltındaki 3 kişinin sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde devam ediyor.
Salih ÜÇTEPE/ADANA, -
Yeni Yılın İlk Saatlerinde Lüks Araç İçinde Ölü Bulundu (2)
ÖLDÜRÜLMÜŞAdana'da, 2017'nin ilk saatlerinde lüks bir otomobilin içinde başından tabancayla vurulmuş bulunan Korkut Özgün'ün cinayete kurban gittiği belirlendi.
ÖLDÜRÜLMÜŞ
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